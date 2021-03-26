Новый опасный вирус атаковал десятки тысяч компьютеров на Windows

передает Lenta.ru. Об этом сообщается в релизе организации в области кибербезопасности GuardiCore,Lenta.ru.





Отмечается, что ранее зловредное программное обеспечение (ПО) распространялось с помощью наборов эксплойтов и фишинговых писем, а теперь получило червеобразный модуль. В результате заражение одного устройства дает возможность Purple Fox сканировать и атаковать другие системы на Windows, доступные внутри сети.





По данным специалистов, с мая 2020 года число атак новой версии зловреда возросло на 600 процентов, достигнув десятков тысяч. Ранее сотрудниками GuardiCore было зафиксировано более 90 тыс. атак на пользователей. Также исследователи считают, что хакеры смогли внедрить опасное ПО на почти две тысячи взломанных серверов.





Purple Fox создан таким образом, чтобы не вызывать опасений у жертвы. Например, после заражения компьютера ПО запускает руткит - набор программных средств, маскирующих действия зловреда.





Ранее эксперты компании Avast назвали шесть способов, с помощью которых можно достичь приватности в интернете. Они рассказали, как пользователи могут уменьшить риск кражи личных данных и улучшить собственную безопасность.



