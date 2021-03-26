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Список ресурсов ограниченного доступа пополнился — туда попали Telegram-чаты и аккаунт в Facebook
Источник материала: Партизан
В Беларуси пополнился список ресурсов ограниченного доступа — туда попали несколько Telegram-чатов, один сайт и аккаунты в Facebook и Twitter.
Не так давно tut.by
Кроме того, в этом списке оказался сайт springbelarus.org, а также ссылки на Facebook-аккаунт жителя Гомеля и на некий профиль в Twitter (сейчас он недоступен).
Что здесь важно понимать? В черный список ссылка на аккаунт в Facebook внесена с https://. В этой сессии провайдер не может разделить URL-адреса. То есть велика вероятность, что при начале блокировки одной ссылки в Facebook пользователи будут испытывать проблемы с доступом ко всей соцсети в целом в веб-версии.
Напомним, список ресурсов ограниченного доступа недоступен для просмотра обычным пользователям, но доступен для интернет-провайдеров. Решения об ограничении доступа к интернет-ресурсам принимаются уполномоченными органами в соответствии с наделенными полномочиями. БелГИЭ не принимает решений об ограничении доступа к интернет-сайтам, а только включает в список ограниченного доступа идентификаторы интернет-ресурсов (доменное имя, IP-адрес, URL), содержащиеся в решениях государственных органов. Поставщики интернет-услуг в свою очередь обязаны ограничить доступ к интернет-ресурсу, идентификатор которого включен в список ограниченного доступа.
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В Беларуси пополнился список ресурсов ограниченного доступа — туда попали несколько Telegram-чатов, один сайт и аккаунты в Facebook и Twitter.
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