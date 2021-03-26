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В Беларуси на День воли задержано более 200 человек - МВД
Источник материала: Партизан
Об этом говорится в сообщении в телеграм-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой.
"В настоящий момент за нарушение законодательства о массовых мероприятиях в стране задержано более 200 человек. По каждому факту правоохранители проведут проверки. Мы разберемся в каждой ситуации", - подчеркивается в сообщении.
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Об этом говорится в сообщении в телеграм-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой.
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