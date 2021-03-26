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Байден заговорил об отсрочке вывода войск США из Афганистана

26.03.2021 08:55 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Американские войска могут остаться в Афганистане до конца года, допустил в четверг, 25 марта, президент США Джозеф Байден во время своей первой пресс-конференции со времени инаугурации.

Он подтвердил свою прежнюю оценку, что Соединенным Штатам будет трудно уложиться в сроки, названные прежним главой Белого дома Дональдом Трампом, и обеспечить полный вывод американского контингента из Афганистана к 1 мая, как того требовало соглашение предыдущей администрации с радикальным движением "Талибан".

"В мои намерения не входит, чтобы мы оставались там надолго", - указал Байден. "Мы уйдем. Вопрос в том, когда мы уйдем", - добавил он.

Отвечая на вопрос о том, будет ли сохраняться американское военное присутствие в Афганистане в 2022 году, американский лидер отметил: "Не могу себе представить, чтобы это было так".

До этого, выступая на слушаниях в Сенате американского Конгресса, генерал-лейтенант Ричард Кларк, глава Командования специальных операций ВС США, заявил, что предоставляемая Пентагоном поддержка афганцев на местах "имеет решающее значение для их успеха" в борьбе с талибами и другими угрозами, передает DW.

В феврале 2020 года США подписали соглашение с исламским радикальным движением "Талибан" о выводе американских войск из страны, который должен завершиться к 1 мая 2021 года. Со своей стороны, талибы обязались вступить в мирные переговоры с афганским правительством и гарантировать, что Афганистан не станет базой для международных террористов.

Переговоры между официальным Кабулом и талибами стартовали в сентябре 2020 года в столице Катара Дохе, однако впоследствии зашли в тупик. Между тем, по оценкам ряда экспертов, новая американская администрация может пересмотреть эти договоренности.

Договор знаменовал собой важный шаг в движении к мирному разрешению конфликта, переговоры длились более полутора лет.

 
 
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Американские войска могут остаться в Афганистане до конца года, допустил в четверг, 25 марта, президент США Джозеф Байден во время своей первой пресс-конференции со...
 
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