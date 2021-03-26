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Кремлю удалось сузить пространство для политического маневра Беларуси

26.03.2021 08:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусь, долгие годы без лишней огласки выстраивавшая архитектуру безопасности в соответствии со своими собственными нуждами, вне привязки к интересам Кремля, сейчас переходит на значительно более тесную интеграцию с РФ в военном плане.

Кремлю удалось сузить пространство для политического маневра Беларуси
Фото: Sputnik.by
И это лишь начало процесса. 
В ближайшее время следует ожидать новых закупок вооружений, расширения совместной подготовки сил, выстраивания новых структур.
Ставка на силовые структуры была заметным элементом политики безопасности в решении внутриполитических задач, отмечают эксперты Совета по международным отношениям «Минский диалог» в новом выпуске «Минского барометра».  

Впрочем, все неоднозначно в плане секьюритизации. Высшее руководство страны заменило всех руководителей органов, занимающихся внутренней безопасностью и отвечавших за действия силовиков с августа, но отношение к военным отличается. 
Так, 26 января бывший начальник Генштаба Александр Вольфович был назначен госсекретарем Совбеза, а 25 февраля Александр Лукашенко в ходе встречи с ним заявил: «Надо серьезно выстроить, а кое-где и перестроить работу Совета безопасности Беларуси», опираясь на опыт России и Казахстана. Речь, вероятно, пойдет об усилении роли данного органа, поскольку Лукашенко подчеркнул, что «Совет безопасности должен собираться регулярно. На нем должны обсуждаться фундаментальные вопросы безопасности и обороны нашего государства… сегодня безопасность многосторонняя». 

Вопросы роли силовых ведомств и необходимости разумных пределов их вовлечения в политику в руководстве страны обсуждаются. На это указывает февральское выступление Павла Муравейко, который призвал пересмотреть Концепцию национальной безопасности, заявив, что «некоторые внутренние факторы в доктринальном документе недооценены. Речь идет о снижении в обществе уровня патриотизма… патриот-врач, учитель, дипломат, журналист или работник IT-сферы в такой же степени значим и важен для своей страны, как и человек в погонах… народное единство – ключевой фактор безопасности, благополучия и развития государства». 

Рост роли РФ 

Возросло значение вопросов безопасности в двусторонних отношениях с Россией. Например, именно им в основном был посвящен телефонный разговор 23 февраля Лукашенко и Путина. Лишь одна тема (налогообложение) ее не касалась, зато обсуждались кооперация ВПК, укрепление совместных оборонных систем и информационное противоборство. Уже в январе важной политической темой становятся белорусско-российские учения «Запад». 

Политически учение «Запад» вследствие реакции на него со стороны соседних стран уже помогло Кремлю сузить пространство для политического маневра белорусского государства, загоняя Минск в необходимую Москве нишу. Это видно и по резкому заявлению 26 февраля министра обороны Украины Андрея Тарана: «Кроме Крыма, существует возможность возникновения военной угрозы для Украины и с севера, где Российская Федерация и Республика Беларусь планируют провести широкомасштабное военное обучение в 2021 г. («Запад-2021»)». 
Помимо учения «Запад», с 19 февраля по 31 марта делегация белорусских военных проводит на полигоне Мулино в Нижегородской области совместную с российскими военнослужащими рекогносцировку местности для какого-то двустороннего тактического учения. На его заметный размах указывает участие в рекогносцировке командующего танковой армией ЗВО РФ Сергея Киселя. 
В феврале на российском официальном интернет-портале были опубликованы проекты белорусско-российских межправительственных протоколов о продлении на 25 лет использования Россией двух военных объектов в Беларуси. Документы одобрены распоряжениями правительства РФ.

Прогноз 

В регионе сохранятся негативные тенденции, являющееся деструктивными с точки зрения региональной стабильности и развития сотрудничества, но вряд ли способных спровоцировать более серьезные международные осложнения. 
Внутри страны правительство Беларуси смогло добиться прекращения серьезных акций протеста. Но сделано это было в том числе ценой функциональной перестройки госаппарата, силовых структур и создания параллельных и зачастую менее формальных структур безопасности. Их роль (в ущерб другим госорганам) пока сохранится и вновь проявит себя весной в отношении традиционных оппозиционных акций. Руководство страны по-прежнему движется в направлении увеличения и закрепления диспропорциональной роли силовых структур (тенденция, обозначившаяся с лета 2020 г), несмотря на осознание проблематичности такого подхода.
 
Теги: Минск
 
 
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