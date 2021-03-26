Кремлю удалось сузить пространство для политического маневра Беларуси

И это лишь начало процесса.

В ближайшее время следует ожидать новых закупок вооружений, расширения совместной подготовки сил, выстраивания новых структур.

Ставка на силовые структуры была заметным элементом политики безопасности в решении внутриполитических задач, отмечают эксперты Совета по международным отношениям «Минский диалог» в новом выпуске «Минского барометра».





Впрочем, все неоднозначно в плане секьюритизации. Высшее руководство страны заменило всех руководителей органов, занимающихся внутренней безопасностью и отвечавших за действия силовиков с августа, но отношение к военным отличается.

Так, 26 января бывший начальник Генштаба Александр Вольфович был назначен госсекретарем Совбеза, а 25 февраля Александр Лукашенко в ходе встречи с ним заявил: «Надо серьезно выстроить, а кое-где и перестроить работу Совета безопасности Беларуси», опираясь на опыт России и Казахстана. Речь, вероятно, пойдет об усилении роли данного органа, поскольку Лукашенко подчеркнул, что «Совет безопасности должен собираться регулярно. На нем должны обсуждаться фундаментальные вопросы безопасности и обороны нашего государства… сегодня безопасность многосторонняя».





Вопросы роли силовых ведомств и необходимости разумных пределов их вовлечения в политику в руководстве страны обсуждаются. На это указывает февральское выступление Павла Муравейко, который призвал пересмотреть Концепцию национальной безопасности, заявив, что «некоторые внутренние факторы в доктринальном документе недооценены. Речь идет о снижении в обществе уровня патриотизма… патриот-врач, учитель, дипломат, журналист или работник IT-сферы в такой же степени значим и важен для своей страны, как и человек в погонах… народное единство – ключевой фактор безопасности, благополучия и развития государства».

Рост роли РФ

Возросло значение вопросов безопасности в двусторонних отношениях с Россией. Например, именно им в основном был посвящен телефонный разговор 23 февраля Лукашенко и Путина. Лишь одна тема (налогообложение) ее не касалась, зато обсуждались кооперация ВПК, укрепление совместных оборонных систем и информационное противоборство. Уже в январе важной политической темой становятся белорусско-российские учения «Запад».





Политически учение «Запад» вследствие реакции на него со стороны соседних стран уже помогло Кремлю сузить пространство для политического маневра белорусского государства, загоняя Минск в необходимую Москве нишу. Это видно и по резкому заявлению 26 февраля министра обороны Украины Андрея Тарана: «Кроме Крыма, существует возможность возникновения военной угрозы для Украины и с севера, где Российская Федерация и Республика Беларусь планируют провести широкомасштабное военное обучение в 2021 г. («Запад-2021»)».

Помимо учения «Запад», с 19 февраля по 31 марта делегация белорусских военных проводит на полигоне Мулино в Нижегородской области совместную с российскими военнослужащими рекогносцировку местности для какого-то двустороннего тактического учения. На его заметный размах указывает участие в рекогносцировке командующего танковой армией ЗВО РФ Сергея Киселя.

В феврале на российском официальном интернет-портале были опубликованы проекты белорусско-российских межправительственных протоколов о продлении на 25 лет использования Россией двух военных объектов в Беларуси. Документы одобрены распоряжениями правительства РФ.

Прогноз

В регионе сохранятся негативные тенденции, являющееся деструктивными с точки зрения региональной стабильности и развития сотрудничества, но вряд ли способных спровоцировать более серьезные международные осложнения.

Внутри страны правительство Беларуси смогло добиться прекращения серьезных акций протеста. Но сделано это было в том числе ценой функциональной перестройки госаппарата, силовых структур и создания параллельных и зачастую менее формальных структур безопасности. Их роль (в ущерб другим госорганам) пока сохранится и вновь проявит себя весной в отношении традиционных оппозиционных акций. Руководство страны по-прежнему движется в направлении увеличения и закрепления диспропорциональной роли силовых структур (тенденция, обозначившаяся с лета 2020 г), несмотря на осознание проблематичности такого подхода.



