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Куда ушел транзит? Эксперт об интриге с перевалкой белорусских нефтепродуктов

26.03.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Куда ушел транзит? Эксперт об интриге с перевалкой белорусских нефтепродуктов

Конфликт Беларуси и Литвы, результатом которого стала переориентация белорусского транзита из Клайпеды, пока не привел к масштабным экономическим переменам, отмечает собеседник Sputnik. Пока еще непонятно, в каком окончательном объеме Беларусь перекидывает свои нефтепродукты на российские порты Приморск, в Санкт-Петербург или в Усть-Лугу, мы знаем о первых партиях, но не видим новых, отмечает Юшков.

© Sputnik
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"Здесь изменился маршрут доставки белорусских нефтепродуктов на мировой рынок, прежде всего, в Великобританию и Нидерланды. В саму Литву для внутреннего пользования белорусские нефтепродукты продолжают идти, здесь ничего не изменилось", ― рассуждает Юшков.

Белорусы не отказываются от продажи нефтепродуктов самой Литве, они отказываются от услуг Литвы по перевалке на танкеры, уточняет эксперт. "Они (белорусы) исключительно портовую историю торпедируют, не дают Литве зарабатывать на доставке в порт и перевалке на танкеры", добавляет он.

К тому же по сравнению с прошлым годом, увеличен и объем поставок белорусских нефтепродуктов в Польшу, если в прошлом году этот объем составлял 11,5 тыс тонн ,то с начала этого года уже были поставлены 46, 8 тысяч тонн. "Поэтому если поляки собираются экспортировать больше своих нефтепродуктов в Литву, де-факто это будут те же самые белорусские нефтепродукты, то есть они у белорусов увеличили закупки, а сами нарастили продажи прибалтам", говорит Юшков.

"Основная интрига с белорусскими нефтепродуктами сейчас заключается в том, что вроде как из Литвы эти нефтепродукты ушли в плане перевалки, транзит через Литву не обеспечивается, а в Россию в таком же объеме не пришли. Есть версия, что на самом деле они ушли в Латвию, может быть, они в Латвии переваливаются теперь, и не только Россия конкурирует за перевалку белорусских нефтепродуктов, но и Латвия", ― предполагает эксперт.

Аналитик обращает внимание на то, что Латвия не вмешивалась во внутриполитические процессы белорусов так активно, как Литва. "Латвия в этом плане очень сдержанно относилась. И белорусскую атомную станцию также не критиковала. Политически для Минска Латвия остается приемлемым партнером в отличие от Литвы", резюмирует Юшков.

Уход транзита из Клайпеды ― история конфликта

О переориентации торговых потоков из Беларуси с портов Прибалтики, в первую очередь, из Литвы на российское направление Александр Лукашенко заявлял еще осенью прошлого года в ответ на санкционную политику и резкие высказывания политиков прибалтийской республики после президентских выборов в Беларуси.

19 февраля 2021 года Беларусь и Россия заключили межправительственное соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов на экспорт через морские порты РФ. В соответствии с документом предусмотрена перевалка более 9,8 миллиона тонн белорусских грузов в морских портах России на Балтике в 2021-2023 годах, в том числе до 3,5 миллионов тонн в 2021 году, 3,2 миллиона тонн в 2022 году и 3,1 миллиона тонн в 2023 году. Речь идет о таких грузах, как мазут, бензин и масло

Ранее также стало известно, что перевалку белорусских нефтепродуктов с началом марта начали в Петербурге, также первые партии белорусского бензина с Мозырского НПЗ пришли для перевалки в порт Усть-Луга.

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Теги: Минск
 
 
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Главная интрига с нефтяным транзитом из Беларуси заключается в том, что уйдя из литовской Клайпеды, в порты России для перевалки в том же объеме нефтепродукты так и...
 
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