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Кейт Миддлтон вышла на связь в простом, но безупречном образе
26.03.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон в очередной раз вышла на связь с публикой: в сети обсуждают стильный и лаконичный образ фаворитки королевы.
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Во время обращения Миддлтон еще раз доказала, что, несмотря на
На видео для кампании Time To Change она появилась в классической черной водолазке "на все времена", а также в миниатюрных сережках-кольцах. И этот образ поклонники посчитали более стильным, чем наряды в цветочек и пальто в цвете жвачки. Напомним, что до этого герцогиня продемонстрировала еще один беспроигрышный образ -
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На этот раз герцоги решили вернуться к онлайн-формату встреч и провели трансляцию из своего загородного особняка.
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