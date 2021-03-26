Кейт Миддлтон вышла на связь в простом, но безупречном образе

Источник материала: Sputnik Беларусь

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон в очередной раз вышла на связь с публикой: в сети обсуждают стильный и лаконичный образ фаворитки королевы.

После скандальных обвинений Меган Маркл и принца Гарри и их оскорблений королевской семьи герцоги Кембриджские полностью ушли в работу. Принц Уильям получил новую должность и теперь всеми силами пытается оправдать доверие бабушки. Но на этот раз пара решила поговорить о важности психического здоровья и записала послание к фанатам.

Во время обращения Миддлтон еще раз доказала, что, несмотря на эксперименты с яркими нарядами , старается держать гардероб, как и положено по протоколу - безупречным и в то же время максимально лаконичным.

На видео для кампании Time To Change она появилась в классической черной водолазке "на все времена", а также в миниатюрных сережках-кольцах. И этот образ поклонники посчитали более стильным, чем наряды в цветочек и пальто в цвете жвачки. Напомним, что до этого герцогиня продемонстрировала еще один беспроигрышный образ - пальто, которое стоит купить этой весной.

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