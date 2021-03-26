Как выглядят владения задержанного бизнесмена Зингмана под Минском

Источник материала: Салiдарнасць

На прошлой неделе в Африке задержали белорусского бизнесмена Александра Зингмана, который занимается поставками техники в Африку. Как оказалось, еще предприниматель владеет как минимум гектаром земли и тремя большими домами в Раубичах, пишет TUT.BY .





Согласно данным Госрегистра недвижимого имущества, Александру Зингману и его родственникам принадлежит, по сути, небольшой квартал в Раубичах. Он состоит из 11 находящихся по соседству участков с шестью домами.

Но все это появилось не сразу, а постепенно покупалось с 2016 по 2021 год. Стоит отметить, что государство ничего тут не передавало Зингману бесплатно.

Лично у Александра Зингмана в собственности здесь семь участков общей площадью чуть более гектара. Часть — для ведения личного подсобного хозяйства, еще часть — для обслуживания трех домов общей площадью около 1400 квадратных метров.

Родственникам Зингмана тут принадлежит три участка общей площадью около 0,5 гектара, а также три дома общей площадью около 1250 квадратных метров.

Вот как это все выглядело с высоты в 2020 году:









Скриншот видео из ютьюб-канала «Бугриэлт Минск»

Красным отмечены примерные границы земли Зингмана и его родственников. Но данных о том, кому принадлежат проезды между участками, в Госрегистре нет. На карте «Яндекс» эти проезды вообще обозначены как улица в Раубичах. Но на двух въездах сюда стоят ворота.

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