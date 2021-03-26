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11 добрых мгновений празднования Дня Воли в Киеве

26.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Накануне вечером в украинской столице, как и во многих других городах мира, праздновали 103-ю годовщину провозглашения БНР. Как это было – в объективе Олега Рожкова специально для «Салiдарнасцi».

11 добрых мгновений празднования Дня Воли в Киеве
11 добрых мгновений празднования Дня Воли в Киеве
11 добрых мгновений празднования Дня Воли в Киеве
11 добрых мгновений празднования Дня Воли в Киеве
11 добрых мгновений празднования Дня Воли в Киеве
11 добрых мгновений празднования Дня Воли в Киеве
11 добрых мгновений празднования Дня Воли в Киеве
11 добрых мгновений празднования Дня Воли в Киеве
11 добрых мгновений празднования Дня Воли в Киеве
11 добрых мгновений празднования Дня Воли в Киеве
11 добрых мгновений празднования Дня Воли в Киеве

Фотофакт. Сотни бело-красно-белых флагов в центре Вильнюса, и один, который несут тысячи, в 300 метров

 
 
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Накануне вечером в украинской столице, как и во многих других городах мира, праздновали 103-ю годовщину провозглашения БНР. Как это было – в объективе Олега Рожкова...
 
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