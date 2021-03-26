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Хапун на улицах: силовики задержали более 200 человек в День Воли

26.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

За нарушение законодательства о массовых мероприятиях в стране 25 марта задержано более 200 человек, сообщили в МВД.

Хапун на улицах: силовики задержали более 200 человек в День Воли

Фото TUT.BY

Телеграм-канал Списки задержанных пишет, что по данным волонтеров только в Минске в День Воли задержали более 200 человек. 37 из них были отпущены из РУВД до суда.

Как правило, до суда задержанные находятся на Окрестина (ЦИП либо ИВС). Суд проходит в течение 72 часов с момента задержания. Обычно суд того района, где был оформлен протокол задержания РУВД.

По сообщению МВД, во Фрунзенском районе столицы военнослужащие внутренних войск  задержали группу людей, у которых «изъяты газовые баллончики, электрошокеры, топоры и заточки, а также план-задание на расклейку протестной символики». 

ГАИ выявлила 43 транспортных средства, водители которых «нарушали правила пользования звуковыми сигналами». По всем фактам начат административный процесс.

За подачу звукового сигнала в местах проведения массовых мероприятий на водителя может быть наложен штраф до 10 базовых величин с лишением права управления транспортным средством сроком до одного года.

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Теги: Минск
 
 
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Причем по данным волонтеров только в Минске задержали более 200 человек.
 
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