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Хапун на улицах: силовики задержали более 200 человек в День Воли
26.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
За нарушение законодательства о массовых мероприятиях в стране 25 марта задержано более 200 человек, сообщили в МВД.
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Как правило, до суда задержанные находятся на Окрестина (ЦИП либо ИВС). Суд проходит в течение 72 часов с момента задержания. Обычно суд того района, где был оформлен протокол задержания РУВД.
По с
ГАИ выявлила 43 транспортных средства, водители которых «нарушали правила пользования звуковыми сигналами». По всем фактам начат административный процесс.
За подачу звукового сигнала в местах проведения массовых мероприятий на водителя может быть наложен штраф до 10 базовых величин с лишением права управления транспортным средством сроком до одного года.
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Причем по данным волонтеров только в Минске задержали более 200 человек.
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