Учитель на уроке истории: «Молодец Лукашенко! Сам за автомат и сына поставил под автомат!» (аудио)

Источник материала: Салiдарнасць

В распоряжение «Салідарнасці» попало аудио с урока истории в одной из гимназии одного из небольших городов. В рамках спецпроекта «Обратная сторона медали» рассказываем, как на нем учительница излагает урок в довольно странной манере: кричит, стучит кулаком по столу, при этом цитирует Ленина, ведет политические беседы и вовсю хвалит белорусского правителя.





Речь на уроке шла о самоуправлении на белорусских землях в период царской России. Ничто не предвещало такого поворота событий.

— Даже в органы самоуправления, даже в эти местные органы выбирали из русской курии. Для того, чтобы это были русские, а не помещики польского происхождения, которым российская власть по-прежнему не доверяла, — рассказывает педагог. — И поэтому посмотрите, что опять двадцать пять, в Гродненской, Виленской и Ковенской губернии земства не вводились. Вот так боялось царское самодержавие наших западных земель… (Вдруг стучит кулаком по столу). Чтобы никакого даже слова «самоуправление» не существовало, не то что ввести реально.

Эти земства, как писал Ленин, было пятое колесо, от них не было ни холодно, ни жарко... Но даже это пятое колесо они не хотели дать на наших землях. Так они были напуганы вот этим шляхетским, вот этим нашим стремлением к независимости.

Неожиданно педагог переходит на темы политики и сообщает удивительные вещи:

— Вы думаете сейчас у нас... Вы думаете силы, которые деструктивные у нас… Вы в курсе, что хотя бы есть одна из платформ отделиться нашей Гродненщине, Брестчине… отделиться от Беларуси? Сделать нечто наподобие Украины. Так тогда уже до свидания! Беларуси вообще не будет.

Тут же учительница вспомнила о главном защитнике независимости:

— Молодец Лукашенко! Сам за автомат и сына поставил под автомат! Его осуждают, а я хвалю. Он сказал: нет, он будет с автоматом стоять и драться, с сыном. Не утёк, как этыя президенты из Киргизии, из Украины. Поутекали, бросили свой народ. (Переходит на крик). Он сказал: я буду стоять, до победы! (Снова стучит кулаком по столу).

Плохо вам в Беларуси живется? Поедьте поглядите у другие регионы. А хохлы говорят: «Дайте нам Лукашенко! Дайте нам яго на лет пять»… Там хорошо, где нас нет. Запомните это на всю оставшуюся жизнь. Нашли благодетелей — Россию и Польшу. Вечных наших угнетателей. Не знают историю люди, потому так себя и ведут.

Да, я многое осуждаю. И много не согласна с тем, что происходит в стране. Очень много! Но вы представьте, что будет по-другому. Бархатных революций захотели? (Снова кричит). Хлеб валяется на ступеньках на каждой на лестнице. Идешь со столовой — хлеб. Тот, который так добывался. Ох, еще будут времена, поднимите этот кусочек! Оближете! И сожрете!

Закончив зловещим голосом эту фразу, педагог, как ни в чем не бывало, продолжила урок спокойным тоном:

— Итак, что значит американский путь развития капитализма? Если говорить совсем кратко, чтобы вам было понятно, то американский путь развития — это экономически выгодный путь развития, экономически грамотный…

На этом запись обрывается.

Как рассказали «Cалідарнасці» родители учеников, которые занимаются у данного педагога, их дети давно жалуются на учителя.

— Рассказывают, что она на уроке постоянно срывается. Это ее нормальная манера: стучать по столу, кричать. Дети ее терпеть не могут: она заставляет учить наизусть все, что говорит, при этом, как ни учи, оценки все равно низкие. Может и единицу поставить, — отмечает собеседник.

По его словам, родители уже неоднократно жаловались руководству на педагога, однако администрация говорит, что ничего не может поделать.

— Как только какая-то проверка, учительница шелковая, сразу начинает новую тему, и все замечательно. Дети говорят, что у них праздник, когда в школу приезжают проверяющие, — рассказывает отец ученика. — И ладно бы, если б история отлично преподавалась, но после этой записи я вообще удивляюсь, как такие люди могут работать с детьми? Кто вообще дал право учителям вести с нашими детьми политические разговоры на уроках? Да еще в такой дикой интерпретации.