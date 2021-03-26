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Как белорусы эффектно запускали фейерверки в честь Дня Воли
26.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Кажется, так День Воли еще никогда не праздновали.
Фото
Больше всего видео с фейерверками прислали из районов Минска: это «Каскад», Грушевка, Лошица, Сухарево и многие другие. Запускали огни с криками «Жыве Беларусь!» также в Бобруйске, Гродно, Волковыске.
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Кажется, так День Воли еще никогда не праздновали.
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