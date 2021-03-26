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Область повышенного атмосферного давления накрыла страну
Источник материала: Навiны
В последний рабочий день недели на территории республики будет хозяйничать область повышенного атмосферного давления.
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не ожидается. Ветер неустойчивый слабый.
Столбик термометра в регионах покажет следующие значения:
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В последний рабочий день недели на территории республики будет хозяйничать область повышенного атмосферного давления.
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