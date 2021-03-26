Под вывеской учебного центра в Лиде может появиться российская авиабаза

Военно-политическое руководство Беларуси не прочь усилить потенциал ВВС и войск ПВО страны за счет российских материально-технических ресурсов и инструкторского персонала. Но при этом не хочет, чтобы в стране появилась полноценная российская авиабаза.



Военный аэродром под Лидой. Фото lidanews.by

5 марта в Москве в результате переговоров глав российского и белорусского Минобороны Сергея Шойгу и Виктора Хренина было принято решение создать учебно-боевой центр совместной подготовки персонала ВВС и войск ПВО в Гродненской области.

В белорусском оборонном ведомстве выразили уверенность, что такой центр позволит значительно повысить уровень обученности специалистов и подготовки подразделений как ВВС и войск ПВО Беларуси, так и Воздушно-космических сил Российской Федерации, способствовать развитию Единой региональной системы ПВО Союзного государства.

Лидский аэродром: рядом с Литвой и Польшей

А где же разместят центр? Ряд экспертов считает, что единственное подходящее место — аэродром неподалеку от города Лиды. Ведь если рассматривать Гродненскую область, то аэродром в городском поселке Россь законсервирован, в Щучине — выведен из эксплуатации.

Лидский аэродром расположен в 35 км от границы с Литвой (в 100 км от Вильнюса) и в 120 км от границы с Польшей. Во времена СССР здесь размещались 911-й истребительно-бомбардировочный авиационный полк на МиГ-27 и 497-й бомбардировочный авиаполк из состава 26-й воздушной армии, вооруженный Су-24.

После провозглашения независимости Беларуси под Лидой дислоцировалась 206-я штурмовая авиабаза, на вооружении которой состояли штурмовики Су-25. В августе 2010 года эта авиабаза путем объединения с 116-й бомбардировочной разведывательной авиабазой, располагавшейся ранее в Росси и летавшей на Су-24, была реорганизована в 116-ю гвардейскую Радомскую Краснознаменную штурмовую авиабазу (ШАБ).

Одновременно на этой же площадке была сформирован 206-й центр подготовки летного состава. Он предназначен для повышения качества подготовки строевых летчиков ВВС и войск ПВО, а также для обучения курсантов летного факультета Военной академии Республики Беларусь.

В ноябре 2014 года в рамках оптимизации вооруженных сил 206-й центр подготовки летного состава включили в структуру 116-й ШАБ в качестве отдельной учебно-боевой эскадрильи.

Пилотов готовят к полетам на Су-30СМ

Как полагает ряд экспертов, это преобразование было связано с планами закупить в России учебно-боевые самолеты (УБС) Як-130. Их предполагалось использовать не только для обучения и повышения качества подготовки военных летчиков, но и как легкие штурмовики.

Но выбор в пользу Як-130 в качестве УБС объяснялся еще и тем, что его тактико-технические характеристики близки к показателям современных многофункциональных истребителей на дозвуковой скорости полета. Что открывает возможность готовить на нем пилотов боевых самолетов, относящихся к четвертому и пятому поколениям.

Цифровая электродистанционная система управления Як-130 позволяет в учебных целях перепрограммировать характеристики управляемости и устойчивости этой машины в зависимости от типа имитируемого самолета. Это дает значительную экономию средств по сравнению с использованием для решения учебных задач боевых машин, летное время которых куда дороже.

При этом превратить Як-130 в аналог того или иного боевого самолета можно прямо в воздухе: для этого достаточно выбрать нужный режим в бортовой системе управления.

Можно предположить, что военно-политическое руководство Беларуси предполагало использовать Як-130 на предварительном этапе подготовки военных пилотов к полетам на истребителях Су-30СМ. Именно этой машине в рамках ОДКБ отведена роль единого многофункционального боевого самолета.

Первые четыре Як-130 были переданы личному составу 116-й ШАБ 27 апреля 2015 года, последние четыре (из 12 законтрактованных) — 11 мая 2019 года. И надо думать, в этот промежуток времени началась подготовка летного состава ВВС и войск ПВО Беларуси к освоению Су-30СМ.

И когда в ноябре 2019 года на 61-ю истребительную авиабазу в Барановичах поступили первые четыре Су-30СМ, белорусским авиаторам оставалось закрепить полученные на Як-130 навыки в реальных полетах на новой боевой технике.

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Однако в Минске, пожалуй, считают, что темп поставки «сухих» в Беларусь явно отстает от динамики развития военно-стратегической обстановки в регионе. Следующие четыре Су-30СМ из 12 законтрактованных должны поступить в декабре 2022 года. А срок передачи последней четверки вообще не определен . Это замедляет освоение летным составом Су-30СМ и оттягивает их постановку на боевое дежурство.

Вероятно, это обстоятельство и подтолкнуло военно-политическое руководство двух стран к решению создать на белорусской территории совместный центр подготовки летчиков к полетам на Су-30СМ.

Российская авиабаза под другой вывеской?

Можно предположить, что вкладом белорусской стороны в создание центра станут уже имеющийся парк учебных и учебно-боевых самолетов и наземная инфраструктура.

Благодаря постоянному использованию на аэродроме Лиды в работоспособном состоянии находятся не только средства наземного обслуживания авиатехники, но и комплекс оборудования для обеспечения воздушной навигации. Все это позволяет принимать там самые современные боевые самолеты.

Российская сторона, скорее всего, должна будет обеспечить создаваемый центр необходимым количеством истребителей Су-30СМ, контингентом инструкторов, учебно-методической информацией, наглядными пособиями и тренажерами.

При этом некоторые комментаторы полагают, что под прикрытием соглашения об учебном центре де-факто возникнет та самая российская авиабаза, создания которой с 2013 года настойчиво добивается Москва .

Их оппоненты отрицают возможность такого развития событий не только по внутриполитическим (решение о создании авиабазы объединит оппозицию и вдохнет в нее новые силы), но и по военно-стратегическим обстоятельствам (аэродром в Лиде расположен слишком близко к границе с Литвой и Польшей, что ставит его под удар).

На последнем стоит остановиться особо. 13 февраля 2019 года Польша подписала контракт с США на поставку 20 пусковых установок реактивной системы залпового огня HIMARS. Она снаряжается не только шестью реактивными снарядами дальностью 70-90 км, но и одной оперативно-тактической ракетой с дальностью стрельбы 270 км. Это позволит держать аэродром в Лиде под постоянным прицелом.

По этой же причине российские Су-30СМ, предназначенные для учебно-боевого центра, скорее всего, будут располагаться на постоянной основе не в Лиде, а в Барановичах на площадке 61-й истребительной авиабазы.