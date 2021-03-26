Несмотря на сложные политические отношения, товарооборот Беларуси со странами ЕС вырос почти на треть

Товарооборот Беларуси со странами Евросоюза в январе 2021 года по сравнению с январем 2020 года вырос на 29,6% до 956,8 млн долларов, свидетельствуют данные Белстата.





Экспорт товаров в ЕС вырос на 79,4% до 624,4 млн долларов, импорт — снизился на 14,8% до 332,4 млн. Положительное сальдо внешней торговли товарами в первом месяце 2021 года составило 292 млн долларов.

Из общего объема белорусского экспорта за первый месяц текущего года на долю стран ЕАЭС приходилось 43,6% (в январе 2020-го — 50,4%), России — 41,5% (47,5%), ЕС — 25,6% (17%), остальных стран — 30,8% (32,6%). Импорт из стран ЕАЭС составил 56,4% общего объема импорта (в январе 2020 года — 50,3%), из России — 56% (49,7%), ЕС — 13,7% (17,7%), остальных стран — 29,9% (32%).

За январь 2021 года зарегистрированы экспортно-импортные операции с 158 странами. Товары поставлялись на рынки 126 государств, импортировалась продукция из 145 стран.

Основными торговыми партнерами Беларуси в январе 2021 года были: Россия — 48,7% всего объема товарооборота; Китай — 8,1%; Украина — 6,9%; Польша — 4,3%; Германия — 4%; Нидерланды — 3,7%; Литва — 2,1%; Турция — 1,3%; Азербайджан — 1,2%; Казахстан — 1,1%; Бразилия — 1%.

Товарооборот с Россией по итогам января 2021 года составил 2 млрд 368,8 млн долларов, или на 14,6% больше, чем за январь 2020 года, экспорт — 1 млрд 9,9 млн долларов (+4,2%), импорт — 1 млрд 358,9 млн (+23,8%).

В Великобританию экспортировано товаров на 32,8 млн долларов (-43,8%), импортировано из этой страны — на 9,5 млн (+0,4%). Товарооборот снизился на 37,6% до 42,3 млн долларов.

Товарооборот с Украиной составил 336,5 млн долларов (-0,6%), экспорт — 252,7 млн (+8,1%), импорт — 83,8 млн (-19,9%).

В Нидерланды экспортировано товаров на 151,1 млн долларов(больше в 4,2 раза), импортировано из страны — на 27,8 млн (+15%). Товарооборот вырос в 3 раза до 178,9 млн долларов.

Товарооборот с Германией вырос на 35,3% до 192,4 млн долларов. Экспорт вырос в 2,2 раза до 108,8 млн, импорт — 83,6 млн (-9,7%).

Экспорт в Литву вырос до 85,9 млн долларов (+26,6%), импорт из этого государства — снизился до 14,8 млн (-12,6%). В целом товарооборот вырос на 18,7% до 100,7 млн долларов.

В Китай экспортировано товаров на 70,1 млн долларов (в 2 раза больше), импортировано из КНР — на 325,7 млн (+1,9%). Товарооборот составил 395,8 млн долларов (+11,8%).

Товарооборот с Польшей вырос на 19,4% до 207,7 млн долларов. Экспорт составил 142,2 млн долларов (+56%), импорт —65,5 млн (-20,9%).

Товарооборот с Италией снизился на 9,2% до 41,2 млн долларов. Экспорт составил 8 млн долларов (+23,4%), импорт — 33,2 млн (-14,6%).

Экспорт в США составил 20,9 млн долларов (+26,4%), импорт из этой страны — 20,6 млн (-4,9%). Товарооборот вырос на 8,6% до 41,5 млн долларов.

Товарооборот с Францией составил 23,2 млн долларов (-3,3%), экспорт — 9,4 млн (+97,7%), импорт — 13,8 млн (-28,2%).

До 2017 года товарооборот Беларуси с Евросоюзом сокращался на протяжении более чем трех лет. В 2016 году по сравнению с 2015-м он уменьшился на 22,3% до 11 млрд 175,7 млн долларов, в 2015 году снижение составило 28,5% по сравнению с 2014-м. В 2017 году товарооборот вырос на 30%, в 2018-м — на 19,6% до 17 млрд 331,9 млн долларов, в 2019 году — снизился на 9% до 15 млрд 660 млн долларов. В 2020 году по сравнению с 2019 годом снизился на 9,2% до 11 млрд 935,7 млн долларов.