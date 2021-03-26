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Товарооборот Беларуси со странами Евросоюза в январе вырос почти на треть

26.03.2021 09:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Товарооборот Беларуси со странами Евросоюза в январе 2021 года по сравнению с январем 2020 года вырос на 29,6% до 956,8 млн долларов, свидетельствуют данные Белстата.

Товарооборот Беларуси со странами Евросоюза в январе вырос почти на треть

Экспорт товаров в ЕС вырос на 79,4% до 624,4 млн долларов, импорт — снизился на 14,8% до 332,4 млн. Положительное сальдо внешней торговли товарами в первом месяце 2021 года составило 292 млн долларов.

Основными торговыми партнерами Беларуси в январе 2021 года были: Россия — 48,7% всего объема товарооборота; Китай — 8,1%; Украина — 6,9%; Польша — 4,3%; Германия — 4%.

Товарооборот с Россией по итогам января 2021 года составил 2 млрд 368,8 млн долларов, или на 14,6% больше, чем за январь 2020 года, экспорт — 1 млрд 9,9 млн долларов (+4,2%), импорт — 1 млрд 358,9 млн (+23,8%).

Товарооборот с Украиной составил 336,5 млн долларов (-0,6%), экспорт — 252,7 млн (+8,1%), импорт — 83,8 млн (-19,9%).

Товарооборот с Польшей вырос на 19,4% до 207,7 млн долларов. Экспорт составил 142,2 млн долларов (+56%), импорт — 65,5 млн (-20,9%).

 
 
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Товарооборот Беларуси со странами Евросоюза в январе 2021 года по сравнению с январем 2020 года вырос на 29,6% до 956,8 млн долларов, свидетельствуют данные Белстата.
 
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