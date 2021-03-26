20 фотозон на два часа. В Минске открылся первый TikTok парк

Источник материала: Tut.by

В ТЦ «Столица» в начале марта открылся TikTok парк. Там работает 20 фотозон, которые подойдут и для тех, кто записывает видео в TikTok, и для тех, кому нужны разные фотографии в соцсети. Посмотрели, как это выглядит и узнали, сколько владельцы вложили в проект на старте.





TikTok парк представляет собой помещение на 190 «квадратов» с небольшими зонами 2 на 2 метра для записи видеороликов и фотосъемки — похоже небольшие фотостудии.

Все зоны — в разном дизайне. Вход в парк стоит 20 рублей на два часа. За эту сумму можно посетить все комнаты, воспользоваться раздевалкой, аксессуарами, лампами. За дополнительную плату есть возможность получить снимки от профессионального фотографа и арендовать профессиональный свет. Но создавать контент здесь можно и с помощью смартфона.

Есть абонементы на посещение парка, также тут делают скидки для компаний от пяти человек, для людей с инвалидностью и многодетных семей.













Владельцы проекта Яна Мищук и Антон Антилевский. У Яны юридическая компания, Антон — фотограф и видеомейкер.

Яна Мищук рассказывает, что при создании TikTok парка вдохновлялись таким же американским проектом.

— Изначально мы хотели открыть фотостудию, искали помещение, но не могли найти — то расположение, то аренда не устраивала, уже отчаялись. Потом мы нашли такую идею, когда можно открывать не одну студию в виде большой комнаты, а, наоборот, сделать более масштабно и с разными зонами, так как сейчас очень популярен TikTok, короткие видео. Стали искать пространство. Сейчас тут можно воплотить любую свою задумку и уже не на фоне шторки дома, — рассказывает соучредитель проекта Яна Мищук.

Ремонт парка сделали за три недели, говорят, что арендных каникул на время строительных работ не давали, поэтому пришлось поторопиться.













На старте в парк вложили порядка 10 тысяч долларов, окупить проект планируют за полгода. При этом, Яна говорит, что локации в зависимости от сезонов в будущем будут менять и обновлять. Закрыть пару зон на время ремонта будет не критично для проекта. Интерьер и сейчас двигается, если надо, что-то можно переставить.

В парке одновременно может находиться до 15 незнакомых человек, чтобы всем было комфортно снимать ролики. Но, если приходит компания, которая хочет сделать фотосессию, то здесь может разместиться и 30 человек. Главное — заранее записаться.

— Когда мы узнали об этой американской идее, обратили внимание, что подростки, которым от 10 до 16 лет, в основном получают информацию из коротких видео. И весь мир переходит в визуал, все стараются меньше писать — это мировой тренд. В Америке, в Европе это есть, в Китае все вообще на этом помешены. К нам тоже начинает приходить. А чего нам отставать? Пускай люди приходят, ведь дома каждый раз не поменяешь интерьер.













Парк работает с 10 до 22 часов, находится он на нижнем уровне недалеко от выхода на паркинг.