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Гамма компании Alpina пополнилась седаном B8 Gran Coupe
Источник материала: Tut.by
Эта новость пришла из небольшого немецкого городка Бухлоэ, где располагается компания
Свой самый крупный седан с купеобразным силуэтом BMW представила в 2019 году — это
У 8-ступенчатого «автомата» и системы Integral Active Steering, которая включает рулевую рейку с переменным шагом зубьев и подруливающий механизм задних колес, изменены настройки, а в перекалиброванной подвеске используются более жесткие пружины Eibach. Вместо штатных тормозов установлены более мощные механизмы Brembo с дисками диаметром 395 мм спереди и 398 мм сзади.
По традиции Alpina приукрасила Gran Coupe дополнительными накладками на бамперах и четырьмя круглыми патрубками оригинальной выхлопной системы и колесными дисками диаметром 20 или 21 дюйм с шинами Pirelli.
Из особенностей салона — виртуальные приборы с оригинальной для Alpina цветовой схемой, отделка кожей Lavalina, алькантарой и деревянными вставками. Также «в базе» есть аудиосистема Harman Kardon.
Главным рынком для B8 Gran Coupe должна стать Америка — за океаном новинка от Alpina появится этой весной и будет стоить от 139 900 долларов. В Германии же такая машина обойдется в 161 200 евро.
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В каталоге фирмы Alpina из городка Бухлоэ прописалось «большое купе» BMW восьмой серии.
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