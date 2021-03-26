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Гамма компании Alpina пополнилась седаном B8 Gran Coupe

26.03.2021 09:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Эта новость пришла из небольшого немецкого городка Бухлоэ, где располагается компания Alpina. Она занимается доработкой моделей BMW и в последнее время балует новинками — в этот раз в каталоге Alpina прописалось «большое купе» BMW восьмой серии.


Свой самый крупный седан с купеобразным силуэтом BMW представила в 2019 году — это Gran Coupe, ставшее третьим типом кузова в семействе восьмой серии. Двигатель V8 4.4 с парой двухпоточных турбокомпрессоров был форсирован до 621 л. с. и 800 Нм, тогда как у заводской версии M850i Gran Coupe он развивает 530 л. с. и 750 Нм крутящего момента. В итоге B8 Gran Coupe разгоняется до 100 км/ч на полсекунды быстрее — за 3,4 секунды, а максимальная скорость достигает 323 км/ч против лимитированных 250 км/ч у заводской машины.


У 8-ступенчатого «автомата» и системы Integral Active Steering, которая включает рулевую рейку с переменным шагом зубьев и подруливающий механизм задних колес, изменены настройки, а в перекалиброванной подвеске используются более жесткие пружины Eibach. Вместо штатных тормозов установлены более мощные механизмы Brembo с дисками диаметром 395 мм спереди и 398 мм сзади.


По традиции Alpina приукрасила Gran Coupe дополнительными накладками на бамперах и четырьмя круглыми патрубками оригинальной выхлопной системы и колесными дисками диаметром 20 или 21 дюйм с шинами Pirelli.


Из особенностей салона — виртуальные приборы с оригинальной для Alpina цветовой схемой, отделка кожей Lavalina, алькантарой и деревянными вставками. Также «в базе» есть аудиосистема Harman Kardon.


Главным рынком для B8 Gran Coupe должна стать Америка — за океаном новинка от Alpina появится этой весной и будет стоить от 139 900 долларов. В Германии же такая машина обойдется в 161 200 евро.

 
Теги: Новости
 
 
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В каталоге фирмы Alpina из городка Бухлоэ прописалось «большое купе» BMW восьмой серии.
 
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