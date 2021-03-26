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Неизвестные ночью получили контроль над телеграм-каналом «Нашай Нівы»

26.03.2021 09:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ночью неизвестным удалось получить временный доступ к телеграм-каналу издания «Наша Ніва». Они успели удалить все новости за 25 марта, а также около 1300 подписчиков, пока администратор не вернул контроль над каналом. Об этом сообщает «Наша Ніва».


«НН» уточняет, что попытки взлома предпринимаются не первый раз — вторую ночь подряд сотрудники получают сообщения о том, что кто-то пытается получить контроль над их аккаунтами. Минувшей ночью злоумышленникам это сделать удалось — были взломаны аккаунты трех сотрудников издания, в том числе заместителя главреда Дмитрия Панковца.

— Захваченные аккаунты редакторов заменили название канала на непристойное, удалили все новости за 25 марта и начали блокировать подписчиков. Они успели удалить 1300 подписчиков, пока администратор «НН» не вернул себе контроль над каналом, — рассказали в редакции.

Издание предполагает, что злоумышленники могли завладеть всеми переписками заместителя главного редактора Дмитрия Панковца. Однако заверяет, что тем не удалось получить персональную информации подписчиков — они видели только имена аккаунтов и удаляли пользователей один за другим.

Кто это все сделал — редакция не знает, но отмечает, что пытались взломать аккаунты даже внештатников.

Напомним, главный редактор «НН» Егор Мартинович проходит подозреваемым по уголовному делу по ст. 188 Уголовного кодекса (Клевета) — за статью, в которой диджей Влад Соколовский высказывается про бывшего замминистра внутренних дел Барсукова. На допросы в Следственный комитет вызывали всех сотрудников издания.

 
 
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«НН» уточняет, что попытки взлома предпринимаются не первый раз - вторую ночь подряд сотрудники получают сообщения о том, что кто-то пытается получить контроль над...
 
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