Сохранить молодость: простые советы по правильному питанию

Источник материала: ОНТ

Красота, которая идет изнутри – чтобы ее добиться, давайте отложим косметичку подальше. В первую очередь нам помогут витамины – в аптеке можно найти специальные комплексы, которые разработаны для улучшения состояния кожи. Но даже перед приемом таких, казалось бы, безопасных препаратов, стоит проконсультироваться с врачом.

Любые добавки хорошо работают только в паре с правильным питанием, поэтому следующим шагом стоит скорректировать свой рацион. Если покупаем макароны – то только из твердых сортов пшеницы, крупы берем цельнозерновые, а кашам-пятиминуткам говорим твердое «нет». Овощи и зелень – тоже хорошие помощники на пути к красоте. А вод сладости лучше заменить на фрукты, которые богаты витаминами B и С. И не забываем про рыбу и кисломолочные продукты. Они полезны для здоровья не только кожи, но и всего организма.

Еще одно важное правило – восстановление водного баланса. Возьмите в привычку пить как можно больше чистой и негазированной воды. Свою норму можно рассчитать онлайн, но общие правила такие - за день нужно выпивать от 1 до 2 литров. А вот от газировки и соков лучше отказаться. Кстати, заядлым кофеманам тоже придется не просто – потребление этого напитка тоже нужно ограничить.

Ну, и важны и основные правила здорового питания. Рацион должен быть максимально разнообразный. А есть нужно от 3 до 5 раз в день и небольшими порциями. Утром ешьте белковую пищу, а к вечеру отдавайте предпочтение блюдам из овощей и круп. К ним можно добавить нежирное мясо, рыбу или морепродукты.

Фото: pixabay

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