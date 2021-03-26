ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сохранить молодость: простые советы по правильному питанию

26.03.2021 09:27 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Сохранить молодость: простые советы по правильному питанию

Красота, которая идет изнутри – чтобы ее добиться, давайте отложим косметичку подальше. В первую очередь нам помогут витамины – в аптеке можно найти специальные комплексы, которые разработаны для улучшения состояния кожи. Но даже перед приемом таких, казалось бы, безопасных препаратов, стоит проконсультироваться с врачом. 

Любые добавки хорошо работают только в паре с правильным питанием, поэтому следующим шагом стоит скорректировать свой рацион. Если покупаем макароны – то только из твердых сортов пшеницы, крупы берем цельнозерновые, а кашам-пятиминуткам говорим твердое «нет». Овощи и зелень – тоже хорошие помощники на пути к красоте. А вод сладости лучше заменить на фрукты, которые богаты витаминами B и С. И не забываем про рыбу и кисломолочные продукты. Они полезны для здоровья не только кожи, но и всего организма. 

Еще одно важное правило – восстановление водного баланса. Возьмите в привычку пить как можно больше чистой и негазированной воды. Свою норму можно рассчитать онлайн, но общие правила такие - за день нужно выпивать от 1 до 2 литров. А вот от газировки и соков лучше отказаться. Кстати, заядлым кофеманам тоже придется не просто – потребление этого напитка тоже нужно ограничить.  

Ну, и важны и основные правила здорового питания. Рацион должен быть максимально разнообразный. А есть нужно от 3 до 5 раз в день и небольшими порциями. Утром ешьте белковую пищу, а к вечеру отдавайте предпочтение блюдам из овощей и круп. К ним можно добавить нежирное мясо, рыбу или морепродукты. 

Фото: pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Красота, которая идет изнутри – чтобы ее добиться, давайте отложим косметичку подальше. В первую очередь нам помогут витамины – в аптеке можно найти специальные...
 
Новости дня
Новости разные
 
20 фотозон на два часа. В Минске открылся первый TikTok парк
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by