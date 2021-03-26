Представители Администрации Президента продолжают практику выездных приемов граждан

Источник материала: ОНТ

С инициативами поддержания порядка в памятных местах и мемориалах люди часто обращаются напрямую к представителям власти. В этом помогают выездные приёмы граждан – они пройдут в регионах и 26 марта.

Так, в Новополоцке можно будет попасть на приём к помощнику Президента – инспектору по Витебской области.

Продолжают встречи с людьми и парламентарии. Председатель Палаты представителей выслушает всех желающих в Докшицах.

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