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Представители Администрации Президента продолжают практику выездных приемов граждан

26.03.2021 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Представители Администрации Президента продолжают практику выездных приемов граждан

С инициативами поддержания порядка в памятных местах и мемориалах люди часто обращаются напрямую к представителям власти. В этом помогают выездные приёмы граждан – они пройдут в регионах и 26 марта.

Так, в Новополоцке можно будет попасть на приём к помощнику Президента – инспектору по Витебской области. 

Продолжают встречи с людьми и парламентарии. Председатель Палаты представителей выслушает всех желающих в Докшицах.

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С инициативами поддержания порядка в памятных местах и мемориалах люди часто обращаются напрямую к представителям власти. В этом помогают выездные приёмы граждан...
 
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