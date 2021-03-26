|
Представители Администрации Президента продолжают практику выездных приемов граждан
Источник материала: ОНТ
С инициативами поддержания порядка в памятных местах и мемориалах люди часто обращаются напрямую к представителям власти. В этом помогают выездные приёмы граждан – они пройдут в регионах и 26 марта.
Так, в Новополоцке можно будет попасть на приём к помощнику Президента – инспектору по Витебской области.
Продолжают встречи с людьми и парламентарии. Председатель Палаты представителей выслушает всех желающих в Докшицах.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С инициативами поддержания порядка в памятных местах и мемориалах люди часто обращаются напрямую к представителям власти. В этом помогают выездные приёмы граждан...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)