|
В мемориальном комплексе «Тростенец» создадут информационный центр
Источник материала: ОНТ
Память, которая дорога каждому белорусу. Продолжаются акции по благоустройству мемориалов Великой Отечественной. В Борисове приведут в порядок братскую могилу.
Ещё один монумент – «Врата памяти» в Тростенце – вчера собрал неравнодушных для общей молитвы и работы. Здесь был четвёртый по количеству жертв фашизма концлагерь после Освенцима, Майданека и Треблинки. Для будущих поколений в комплексе появится информационный центр, создадут электронный архив и книгу памяти жертв Тростенца.
Планируется также запустить поисковый проект по восстановлению имен погибших. Здание уже передано культурному центру духовного возрождения – сейчас идёт работа над строительным проектом.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Память, которая дорога каждому белорусу. Продолжаются акции по благоустройству мемориалов Великой Отечественной. В Борисове приведут в порядок братскую могилу. ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)