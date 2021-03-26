В мемориальном комплексе «Тростенец» создадут информационный центр

Источник материала: ОНТ

Память, которая дорога каждому белорусу. Продолжаются акции по благоустройству мемориалов Великой Отечественной. В Борисове приведут в порядок братскую могилу.

Ещё один монумент – «Врата памяти» в Тростенце – вчера собрал неравнодушных для общей молитвы и работы. Здесь был четвёртый по количеству жертв фашизма концлагерь после Освенцима, Майданека и Треблинки. Для будущих поколений в комплексе появится информационный центр, создадут электронный архив и книгу памяти жертв Тростенца.

Александр Гостев, директор Белорусского культурного центра духовного Возрождения: «Здание состоит из двух этажей. Первый будет для приема посетителей, именно информационный центр. Рассказывать, куда можно двигаться, где можно заказать экскурсию, что такое мемориальный комплекс «Тростенец». Второй этаж – это будет постоянная экспозиция музейная, где будет рассказано о судьбах жертв концлагеря «Тростенец», о политике геноцида фашистской Германии по уничтожению советского народа, холокост».

Планируется также запустить поисковый проект по восстановлению имен погибших. Здание уже передано культурному центру духовного возрождения – сейчас идёт работа над строительным проектом.

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