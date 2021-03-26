В Минтруда рассказали, каким будет соотношение средних пенсий и зарплат

Источник материала: ОНТ

Опубликованы новые данные соотношения средних пенсий и зарплат. В минувшем месяце оно составило более 40%, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

Реальный темп роста пенсии – около 103%. Удержать соотношение на уровне не менее 40% – одна из важных задач социально-экономического развития. За 2020 год пенсии пересчитывали дважды, четыре раза индексировали надбавки, повышения и доплаты. В итоге размер пенсии к концу года в среднем превысил 511 рублей.

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