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В Минтруда рассказали, каким будет соотношение средних пенсий и зарплат
Источник материала: ОНТ
Опубликованы новые данные соотношения средних пенсий и зарплат. В минувшем месяце оно составило более 40%, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.
Реальный темп роста пенсии – около 103%. Удержать соотношение на уровне не менее 40% – одна из важных задач социально-экономического развития. За 2020 год пенсии пересчитывали дважды, четыре раза индексировали надбавки, повышения и доплаты. В итоге размер пенсии к концу года в среднем превысил 511 рублей.
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Опубликованы новые данные соотношения средних пенсий и зарплат. В минувшем месяце оно составило более 40%, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты. ...
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