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Как бороться с весенними болезнями и недугами: топ-5 полезных советов

26.03.2021 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как бороться с весенними болезнями и недугами: топ-5 полезных советов

Ранняя весна – сезон гайморита, фарингита и бронхита. Болезни дыхательных органов обостряются в это время чаще всего из-за переохлаждения. А там  – и до осложнений недалеко. Но правильное питание, противовирусные препараты и витамины помогут победить недуг и укрепить иммунитет. 

Обострение дерматологических заболеваний – еще одна примета весны. В этот период становятся более активными клещи, которые живут в домашней пыли и перьевых подушках. Из-за этих нежелательных соседей могут начаться проблемы с кожей лица. У нас есть совет – не заправляйте постель сразу после того, как проснулись. Белье просохнет, а клещи, которым по душе влажная среда, будут не так активно размножаться.

Часто даже абсолютно здоровые люди встречают весну, пребывая в тревожном состоянии, меланхолии или тоске. По словам психиатров, перестройки в организме всегда затрагивают и наше эмоциональное состояние. Сезонная депрессия может проявиться у людей, которым 20 лет и более. У женщин она встречается в два-три раза чаще, чем у мужчин. Чтобы избежать этого недуга, принимайте витамины, питайтесь правильно, а при первых звоночках – обращайтесь к психологу.  

Симптомы цистита знакомы большинству женщин и многим мужчинам. Защититься от этого недуга несложно – достаточно носить одежду по погоде, тщательно соблюдать личную гигиену, употреблять больше, чем обычно, жидкости. Чистая вода и морс здесь – отличные помощники! И помните, что запущенный цистит может превратиться в хронический. Поэтому при первых же признаках заболевания обращайтесь к специалистам.

Аллергия – одно из самых распространенных весенних заболеваний. В этот период ее могут вызвать около ста растений. Среди них – береза, ольха, орешник, дуб, клен и ясень, их цветение как раз приходится на это время. Врачи при этом недуге советуют пореже выходить из дома до 11 часов утра, а в солнечную погоду вывешивать на окна мокрые простыни – тогда пыльца от растений не попадет в квартиру. 

Фото: pixabay

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Ранняя весна – сезон гайморита, фарингита и бронхита. Болезни дыхательных органов обостряются в это время чаще всего из-за переохлаждения. А там  – и до осложнений...
 
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