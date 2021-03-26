ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Протесты в Грузии: оппозиция требует новые досрочные выборы

26.03.2021 09:27 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Протесты в Грузии: оппозиция требует новые досрочные выборы

Протесты в Грузии не прекращаются. В центре Тбилиси оппозиция запустила новую кампанию с требованиями досрочных парламентских выборов. 

Активисты собирают подписи во всех крупных городах, в том числе и на онлайн-платформе, с помощью интернета и социальных сетей. Страна в политическом и экономическом кризисе, который никак не удаётся преодолеть. Протесты в Грузии не стихают с прошлой осени.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Протесты в Грузии не прекращаются. В центре Тбилиси оппозиция запустила новую кампанию с требованиями досрочных парламентских выборов.  Активисты собирают...
 
Новости дня
Новости разные
 
20 фотозон на два часа. В Минске открылся первый TikTok парк
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by