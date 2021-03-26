Протесты в Грузии: оппозиция требует новые досрочные выборы

Источник материала: ОНТ

Протесты в Грузии не прекращаются. В центре Тбилиси оппозиция запустила новую кампанию с требованиями досрочных парламентских выборов.

Активисты собирают подписи во всех крупных городах, в том числе и на онлайн-платформе, с помощью интернета и социальных сетей. Страна в политическом и экономическом кризисе, который никак не удаётся преодолеть. Протесты в Грузии не стихают с прошлой осени.

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