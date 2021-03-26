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Лунный календарь на 26 марта: благоприятное время для решения отложенных проблем

26.03.2021 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лунный календарь на 26 марта: благоприятное время для решения отложенных проблем

До обеда велико влияние 13-х лунных суток. Это время накопления информации, которая может пригодиться в будущем. Символ первой половины дня – колесо. Поэтому «как по кольцу» придут некоторые проблемы, которые не решили заранее. Не откладывайте на потом то, что можно сделать сейчас.

После обеда – время удачное для любых начинаний.  Старайтесь не лениться, ибо лень  способствует накоплению нерастраченной энергии, а это  негативно сказывается на здоровье.

Общие рекомендации на сегодня: поездки и путешествия – весьма непредсказуемы, стрижка – не рекомендуется. А вот для генеральной уборки в доме – время самое подходящее.

И помните: полное счастье надо пить маленькими глотками.

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До обеда велико влияние 13-х лунных суток. Это время накопления информации, которая может пригодиться в будущем. Символ первой половины дня – колесо. Поэтому «как по...
 
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