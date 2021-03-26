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Фура вытолкнула ехавший на «аварийке» Mercedes в кювет

26.03.2021 09:27 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В результате ДТП, случившегося вчера вечером на Могилевском шоссе, опрокинулся автомобиль. В Минской ГАИ сообщили: «Из-за несоблюдения безопасной дистанции водитель грузовика столкнулся с Mercedes, который ехал впереди с включенной аварийной световой сигнализацией».

Фура вытолкнула ехавший на «аварийке» Mercedes в кювет

В Госавтоинспекции уточнили, что DAF двигался по могилевскому шоссе со стороны поселка Сосны в направлении улицы Селицкого, когда все произошло. От удара Mercedes выехал за пределы проезжей части и опрокинулся. Водитель легковушки с травмами был доставлен в учреждение здравоохранения.

Фура вытолкнула ехавший на «аварийке» Mercedes в кювет

 
 
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В результате ДТП, случившегося вчера вечером на Могилевском шоссе, опрокинулся автомобиль. В Минской ГАИ сообщили: «Из-за несоблюдения безопасной дистанции...
 
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