Фура вытолкнула ехавший на «аварийке» Mercedes в кювет

Источник материала: Onliner

В результате ДТП, случившегося вчера вечером на Могилевском шоссе, опрокинулся автомобиль. В Минской ГАИ сообщили: «Из-за несоблюдения безопасной дистанции водитель грузовика столкнулся с Mercedes, который ехал впереди с включенной аварийной световой сигнализацией».





В Госавтоинспекции уточнили, что DAF двигался по могилевскому шоссе со стороны поселка Сосны в направлении улицы Селицкого, когда все произошло. От удара Mercedes выехал за пределы проезжей части и опрокинулся. Водитель легковушки с травмами был доставлен в учреждение здравоохранения.



