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«Наша Нiва» сообщает, что кто-то захватил ее Telegram и стал удалять подписчиков
Источник материала: Onliner
Сегодня ночью кто-то на время захватил телеграм-канал «Нашай Нівы», сменил название на неприличное и принялся удалять подписчиков. Об этом
По информации НН, взлом произошел через аккаунты трех сотрудников редакции, в том числе заместителя главного редактора Дмитрия Панковца. Мартинович уточнил: ни у кого из них не была включена двухфакторная аутентификация.
Редакция сообщает, что попытки взлома происходят вторую ночь подряд. Причем пробовали «ломать» не только телеграм-аккаунты штатных работников, но и внештатников. НН отмечает, что несколько месяцев назад СК настойчиво запрашивал контакты каждого из них.
Могли ли взломщики добраться до личных данных подписчиков? В НН говорят, что нет. Но надо иметь в виду, что они могли завладеть перепиской Панковца.
Мы подробно рассказывали, как избежать взлома. Двухэтапная аутентификация включается в настройках конфиденциальности мессенджера. На iOS-устройствах она называется «Облачный пароль». Этот пароль можно привязать к адресу электронной почты, что позволит восстановить его, если забудете. Но это необязательно, привязку можно пропустить. Тем самым пароль от Telegram будет храниться только у вас в голове. Это, вероятно, более надежный способ, если злоумышленники вдруг смогут получить доступ и к вашей почте.
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Сегодня ночью кто-то на время захватил телеграм-канал «Нашай Нівы», сменил название на неприличное и принялся удалять подписчиков. Об этом информирует,...
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