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«Наша Нiва» сообщает, что кто-то захватил ее Telegram и стал удалять подписчиков

26.03.2021 09:27 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня ночью кто-то на время захватил телеграм-канал «Нашай Нівы», сменил название на неприличное и принялся удалять подписчиков. Об этом информирует, собственно, канал НН, контроль над которым, по словам главного редактора Егора Мартиновича, удалось вернуть. Он уточнил Onliner, что «чужие» хозяйничали внутри минут 20-30. За это время успели удалить 1300 подписчиков и новости за 25 марта.

По информации НН, взлом произошел через аккаунты трех сотрудников редакции, в том числе заместителя главного редактора Дмитрия Панковца. Мартинович уточнил: ни у кого из них не была включена двухфакторная аутентификация.

Редакция сообщает, что попытки взлома происходят вторую ночь подряд. Причем пробовали «ломать» не только телеграм-аккаунты штатных работников, но и внештатников. НН отмечает, что несколько месяцев назад СК настойчиво запрашивал контакты каждого из них.

Могли ли взломщики добраться до личных данных подписчиков? В НН говорят, что нет. Но надо иметь в виду, что они могли завладеть перепиской Панковца.

Мы подробно рассказывали, как избежать взлома. Двухэтапная аутентификация включается в настройках конфиденциальности мессенджера. На iOS-устройствах она называется «Облачный пароль». Этот пароль можно привязать к адресу электронной почты, что позволит восстановить его, если забудете. Но это необязательно, привязку можно пропустить. Тем самым пароль от Telegram будет храниться только у вас в голове. Это, вероятно, более надежный способ, если злоумышленники вдруг смогут получить доступ и к вашей почте.

 
 
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Сегодня ночью кто-то на время захватил телеграм-канал «Нашай Нівы», сменил название на неприличное и принялся удалять подписчиков. Об этом информирует,...
 
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