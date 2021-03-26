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Наша Нива сообщила о временном взломе телеграм-канала
Источник материала: АФН
Минувшей ночью злоумышленники временно получили доступ к телеграмм-каналу «Наша Нива», взломав аккаунты трех сотрудников, в том числе заместителя главного редактора Дмитрия Панковца.
Об этом сообщило издание в своем телеграм-канале, контроль над которым удалось вернуть, попытки взлома происходят вторую ночь подряд - примерно в 3 часа ночи сотрудники НН получают сообщения о попытке взлома.
Злоумышленники успели изменить название канала на непристойное, удалить все новости за 25 марта и около 1300 подписчиков, прежде чем администратор канала не восстановил контроль.
Издание также предупреждает, что злоумышленники могли получить доступ к корреспонденции Дмитрия Панковца.
В сообщении также отмечается, что были предприняты попытки взломать аккаунты не только штатных сотрудников издания, но внештатных, контакты которых Следственный комитет настойчиво пытался получить несколько месяцев назад.
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Минувшей ночью злоумышленники временно получили доступ к телеграмм-каналу «Наша Нива», взломав аккаунты трех сотрудников, в том числе заместителя главного...
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