Реакция на арест Анжелики Борис: Судье -- бессрочный запрет на въезд на территорию Польши





Борис задержали в Гродно в минувший вторник, 24 марта. Суд назначил ей 15 суток административного ареста. По словам официального представителя УВД Гродненского облисполкома Игоря Белозерова, в ее действиях обнаружили состав административного нарушения – "Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий".





"Бессрочный запрет въезда на территорию Польши будет наложен на судью, который приговорил Анжелику Борис к 15 суткам ареста", – заявил Дворчик.





До этого Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в отношении Анжелики Борис и других лиц. Там заявили, что названные лица с 2018 года привлекали несовершеннолетних и организовывали "ряд незаконных массовых мероприятий по чествованию участников антисоветских бандформирований, действовавших во время и после Великой Отечественной войны".





Утверждается, что действия участников имели цель реабилитировать нацизм и оправдать геноцид белорусского народа в годы войны. Обвинение выглядит, мягко говоря, лукавым. И больше похоже на повод, а не на причину.