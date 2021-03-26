



АР





Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов прокомментировал своё резонансное заявление о том, что готовятся переговоры властей Беларуси с оппозицией при участии ОБСЕ и США. Об этом он написал в Telegram 24 марта.





"Вы можете мне не верить, как источнику, а после удивитесь, — говорит Венедиктов в эфире радиостанции. — А может всё сорвётся, потому что люди все на нервах... [Лукашенко] капризный. Западники очень привержены протоколу. И оппозиция выдвигает некоторые предварительные требования для начала переговоров".





"большое впечатление произвело на окружение Лукашенко и на него, и на западных партнёров... голосование на платформе "Голос". Там за короткое время за переговоры властей и оппозиции в Беларуси высказались более 750 тысяч человек. "И вот это сдвинуло процесс", — цитирует Еврорадио Венедиктова. По сведениям Алексея Венедиктова,. Там за короткое время за переговоры властей и оппозиции в Беларуси высказались более 750 тысяч человек. "И вот это сдвинуло процесс", —Еврорадио Венедиктова.



