|
Российских корреспондентов отпустили из милиции
Источник материала: Партизан
Российских корреспондентов отпустили из милиции, говорится в сообщении в телеграм-канале Белорусской ассоциации журналистов в четверг.
"Журналистов Волкова и Кривошеева отпустили из милиции", -
Как сообщалось, сегодня в Минске во время освещения акции ко Дню воли задержали журналиста российского "Коммерсанта" Кирилла Кривошеева и фотографа "Известий" Павла Волкова.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российских корреспондентов отпустили из милиции, говорится в сообщении в телеграм-канале Белорусской ассоциации журналистов в четверг.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)