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Российских корреспондентов отпустили из милиции

26.03.2021 09:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российских корреспондентов отпустили из милиции, говорится в сообщении в телеграм-канале Белорусской ассоциации журналистов в четверг.

"Журналистов Волкова и Кривошеева отпустили из милиции", - говорится в сообщении.

 

Как сообщалось, сегодня в Минске во время освещения акции ко Дню воли задержали журналиста российского "Коммерсанта" Кирилла Кривошеева и фотографа "Известий" Павла Волкова.

 
 
Теги: Минск
 
 
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Российских корреспондентов отпустили из милиции, говорится в сообщении в телеграм-канале Белорусской ассоциации журналистов в четверг.
 
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