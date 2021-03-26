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Lada XRay оснастили улучшенным «роботом»

26.03.2021 09:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В марте на «АвтоВАЗе» стартовало производство Lada XRay в новых версиях, оснащенных обновленной роботизированной трансмиссией (АМТ) в сочетании c 1,6-литровым двигателем (106 л.с.).


Прежде «робот» на XRay был доступен для 122-сильного мотора объемом 1,8 л, который, к слову, уже исключен из российской гаммы хэтчбека (его сохранили для Cross-версии). В пару базовому двигателю 1.6 теперь идет обновленный вариант 5-ступенчатого «робота» — он «отличается повышенной надежностью и быстродействием», отметили на «АвтоВАЗе». За счет нового алгоритма переключение передач происходит на 30% быстрее по сравнению с предыдущей версией трансмиссии в связке с 1,8-литровым мотором. Также у «робота» появился зимний режим, который позволяет стартовать со второй передачи.

Новая комбинация агрегатов позволила немного снизить начальную цену XRay с «двумя педалями» — в России такая «пятидверка» предлагается от 805 900 рублей (10 580 долларов по текущему курсу).

 
 
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В марте на «АвтоВАЗе» стартовало производство Lada XRay в новых версиях, оснащенных обновленной роботизированной трансмиссией в сочетании c 1,6-литровым двигателем.
 
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