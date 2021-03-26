Нормально ли мыть голову мылом? Дерматолог отвечает на простой вопрос

Источник материала: Tut.by

Можно ли мыть голову мылом? А если детским? Врач-дерматовенеролог Светлана Якубовская отвечает на очень популярный запрос в «Гугл» об уходе за волосами.



Светлана ЯкубовскаяВрач-дерматовенеролог первой категории, ведет блог в Instagram Врач-дерматовенеролог первой категории, ведет блог в

— Наиболее благоприятный pH для кожи лица и головы — это 5,5, достаточно кислая среда. У мыла значение pH 8−9, то есть мыло — это щелочная среда (не исключение даже самое натуральное). Если мы будем регулярно мыть голову мылом, то будем нарушать эпидермальный барьер нашей кожи, а это уже может привести к жирности, появлению перхоти, высыпаниям.

Мыло оказывает достаточно агрессивное, пересушивающее действие, но подсушивает оно не только кожу головы, но и волосы по всей длине. Происходит нарушение баланса кожной флоры, эпидермального барьера, что приводит к тому, что волосы начинают пушиться. Именно поэтому мыть волосы мылом не рекомендуется. При этом женщинам оно в редких случаях действительно помогает справиться, например, с различными лаками, пенками и другими средствами для укладки.

Некоторые говорят про более мягкое детское мыло. Но это по сути такое же мыло, просто к нему чаще добавляют смягчающие или увлажняющие компоненты. Но им тоже не стоит очищать кожу лица и волос.



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Говорят, что мыло поможет справиться с перхотью?

— Этот давний миф не должен уже существовать: мыло может спровоцировать появление перхоти. Часто можно услышать о «лечебной» функции дегтярного мыла, так как деготь нередко назначается при терапии себорейного дерматита, псориаза. Сперва такое мыло может слегка подсушить кожу голову (особенно если она жирная), но впоследствии его щелочная среда даст о себе знать: произойдет сдвиг из комфортной слабо-кислой среды к щелочной, что может усугубить ситуацию с перхотью.

Надо не забывать и о качестве воды: во многих домах оно оставляет желать лучше, а это уже стресс для волос. Косметическая промышленность достаточно развита, чтобы грамотно ухаживать за кожей головы и волосами, используя специально произведенные для этого средства.