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Тесные отношения: Беларусь и Ленинградская область наращивают товарооборот
26.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь и Ленинградская область наращивают товарооборот. Делегация из Минска посетила два предприятия на территории Тосненского района – компанию по производству теплового оборудования и завод по сборке уборочной техники. Его руководство планирует расширить сотрудничество с МАЗом, передает телеканал «МИР 24».
На заседании губернатор Ленинградской области и заместитель премьер-министра Республики Беларусь подписали ряд торгово-экономических и инвестиционных соглашений. Так, в Ленинградской области скоро появится мусороперерабатывающий завод. За образец возьмут брестское предприятие, где в год перерабатывают 300 тысяч тонн мусора.
Стороны подчеркнули, что несмотря на пандемию, экономические связи между российским регионом и Беларусью остаются стабильными. Причем, как отметил Александр Дрозденко, это дорога с двухсторонним движением. Соотношение экспорта и импорта – примерно 50 на 50.
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На заседании губернатор Ленинградской области и заместитель премьер-министра Республики Беларусь подписали ряд торгово-экономических и инвестиционных...
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