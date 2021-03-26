ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Тесные отношения: Беларусь и Ленинградская область наращивают товарооборот

26.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь и Ленинградская область наращивают товарооборот. Делегация из Минска посетила два предприятия на территории Тосненского района – компанию по производству теплового оборудования и завод по сборке уборочной техники. Его руководство планирует расширить сотрудничество с МАЗом, передает телеканал «МИР 24».

«Мы готовы потребителям представить три вида техники для ухода за дорогами, для коммунальных нужд на базе нашего шасси. Это мусоровоз, это комбинированная дорожная машина и ваакумная машина для ухода за дорогами», – рассказал заместитель генерального директора, коммерческий директор Минского автомобильного завода Сергей Шуляк.

На заседании губернатор Ленинградской области и заместитель премьер-министра Республики Беларусь подписали ряд торгово-экономических и инвестиционных соглашений. Так, в Ленинградской области скоро появится мусороперерабатывающий завод. За образец возьмут брестское предприятие, где в год перерабатывают 300 тысяч тонн мусора.

«Если мы берем готовые технологии, как правило, строительство такого завода – от полутора до двух лет. У нас очень сжатый срок, вы знаете, что мы взяли на себя обязательство, что к концу 2023 года не останется ни одного полигона в традиционном виде, который принимает отходы», – отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Стороны подчеркнули, что несмотря на пандемию, экономические связи между российским регионом и Беларусью остаются стабильными. Причем, как отметил Александр Дрозденко, это дорога с двухсторонним движением. Соотношение экспорта и импорта – примерно 50 на 50.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На заседании губернатор Ленинградской области и заместитель премьер-министра Республики Беларусь подписали ряд торгово-экономических и инвестиционных...
 
Новости дня
Новости разные
 
Lada XRay оснастили улучшенным «роботом»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by