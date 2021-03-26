Тесные отношения: Беларусь и Ленинградская область наращивают товарооборот

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь и Ленинградская область наращивают товарооборот. Делегация из Минска посетила два предприятия на территории Тосненского района – компанию по производству теплового оборудования и завод по сборке уборочной техники. Его руководство планирует расширить сотрудничество с МАЗом, передает телеканал «МИР 24».

«Мы готовы потребителям представить три вида техники для ухода за дорогами, для коммунальных нужд на базе нашего шасси. Это мусоровоз, это комбинированная дорожная машина и ваакумная машина для ухода за дорогами», – рассказал заместитель генерального директора, коммерческий директор Минского автомобильного завода Сергей Шуляк.

На заседании губернатор Ленинградской области и заместитель премьер-министра Республики Беларусь подписали ряд торгово-экономических и инвестиционных соглашений. Так, в Ленинградской области скоро появится мусороперерабатывающий завод. За образец возьмут брестское предприятие, где в год перерабатывают 300 тысяч тонн мусора.

«Если мы берем готовые технологии, как правило, строительство такого завода – от полутора до двух лет. У нас очень сжатый срок, вы знаете, что мы взяли на себя обязательство, что к концу 2023 года не останется ни одного полигона в традиционном виде, который принимает отходы», – отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Стороны подчеркнули, что несмотря на пандемию, экономические связи между российским регионом и Беларусью остаются стабильными. Причем, как отметил Александр Дрозденко, это дорога с двухсторонним движением. Соотношение экспорта и импорта – примерно 50 на 50.