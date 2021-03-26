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"Мегзит" на экране: о вражде Гарри и Меган с королевством снимут фильм
26.03.2021 09:47 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Конфликт принца Гарри и его супруги Меган Маркл с семьей Елизаветы II получит свое продолжение на широком экране: о "Мегзите" снимут фильм.
Канал Lifetime получил одобрение на съемки нового "блокбастера" о герцогах Сассекских после их
© AP / Toby Melville
Признания герцогов стали источником вдохновения для кинопродюсеров, которые решили снять правдивый фильм о скандальных отношениях принца Гарри и его жены с королевскими родственниками.
"Сюжет фильма будет основываться на изоляции Меган и страхах Гарри, который думает, что история повторяется и он не защитит супругу и сына от того, что случилось с его матерью. Фильм также прольет свет на конфликты Уильяма и Гарри, Маркл и Миддлтон и все поймут, что привело к бесповоротному разрыву уз", - высказались создатели.
Напомним, что до этого Lifetime уже сняли два фильма о герцогах, последний вышел в 2019 году. Премьера третьей картины запланирована на осень 2021-го и пока неясно - кому достанется роль скандальных супругов.
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По словам создателей будущего киношедевра, источником вдохновения для ленты стали шокирующие факты из недавнего интервью герцогов с Опрой Уинфри.
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