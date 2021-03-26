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Нетрезвая белоруска украла мощи святых из церкви в Смоленске – видео

26.03.2021 09:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Гражданка Беларуси совершила кражу в храме города Смоленска, об этом рассказала пресс-служба полиции по Смоленской области России.

Женщина пришла в храм, когда там не было прихожан и священнослужителей. В отсутствии посторонних она попыталась вскрыть ящик для пожертвований, однако безуспешно.

Без добычи 41-летняя безработная решила не уходить. На глаза ей попался ларец, в котором хранились мощи святых Серафима Саровского, Герасима Болдинского и князя Михаила Муромского.

Полицейским не составила труда найти похитительницу. При допросе она рассказала, что спрятала мощевик недалеко от церкви в овраге, чтобы затем вернуться за ним. А искушение объяснила употреблением спиртного.

Сейчас белоруске назначен административный арест сроком 5 суток за появление в общественном месте в нетрезвом виде, затем предстоит отвечать за кражу. Согласно российским законам санкции Уголовного кодекса предусматривают до 2 лет лишения свободы.

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О пропаже полицейским заявил настоятель прихода храма Преподобного Серафима Вырицкого, момент преступления попал на видео.
 
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