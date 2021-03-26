Венедиктов о своем анонсе переговоров Лукашенко с оппозицией: «Можете мне не верить, Госдепу поверьте»

Источник материала: Салiдарнасць

Главред «Эха Москвы» прокомментировал свой вчерашний инсайд о возможных переговорах правителя и оппозиции под эгидой ОБСЕ.





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– Я очень внимательно смотрю за тем, что происходит в Беларуси, в том числе относительно позиции России, – отметил Алексей Венедиктов в эфире «Эха Москвы» . – В этом смысле Россия здесь наблюдатель – вы видите, ее там нет.

Вы можете мне не верить как источнику – потом удивитесь. А может быть, все сорвется, потому что люди все на нервах, президент капризен, соответственно, западники очень привержены протоколу…

– Какой президент капризен? – уточнила ведущая.

– Лукашенко. Мы же про Беларусь говорим. Оппозиция выдвигает некоторые предварительные требования для начала переговоров. При этом большое впечатление произвело на окружение Лукашенко, на него и на западных партнеров вот это голосование на платформе «Голос». 700 тысяч человек из 6 миллионов – за переговоры! Это не то, что «мы снесем и повесим Лукашенко на дубе», это – за переговоры! Охренеть.

Это сдвинуло процесс. Был звонок, и Госдеп США подтвердил – можете мне не верить, Госдепу поверьте – звонок советника Госдепартамента Дерека Шолле, о котором я писал . Вот все, что я могу сказать. Может, все сорвется – но пока так.