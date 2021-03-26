Мельянцов: Госпропаганда действует очень неумно, всячески принижая значение БНР

Источник материала: Салiдарнасць

Координатор программы «Внешняя политика Беларуси» Совета по международным отношениям «Минский диалог» Денис Мельянцов считает , что власти расширяют социальную базу своих противников.





Фото Сергей Гапон

– Объявление независимости БНР – это безусловно веха в истории Беларуси. Пускай реальной государственности это образование не приобрело и очень быстро было сметено силами куда более могущественными. Но как идея и политические манифест белорусская независимость прозвучала.

То, что БНР стала одной из причин провозглашения белорусской советской республики, – это факт (взять хотя бы свидетельство Рейнгольда). А без БССР не было бы и современной Беларуси.

Поэтому, всячески принижая это событие, госпропаганда действует мягко говоря неумно. Она пытается таким образом бороться с поствыборным протестов. Но этими действиями она только расширяет социальную базу своих противников. Ведь удар по символам затрагивает и сторонников национального нарратива в целом.

И вообще, в этом конфликте государство по-хорошему должно быть умиротворяющим и объединяющим игроком, использующим разные грани национальных проектов, версий истории, символов и героев для поиска общественного консенсуса на каких-то основаниях, чтобы преодолеть последствия прошлого года. А оно избрало роль стороны конфликта и всячески демонстрирует свою победу над «врагом».

Ни к чему хорошему это привести не может. Это разделение будет воспроизводиться снова и снова, пока не разрушит эту страну, которое только каким-то чудом до сих пор сохраняется как суверенное государство.

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