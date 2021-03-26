Третья волна очередей на техосмотр: «Стоит машин 40—50 плотнячком»

Источник материала: Onliner Водители немного выждали, а затем случилось то, чего и следовало ожидать. После официального заявления о том, что за непройденный техосмотр будут наказывать с помощью камер фотофиксации, у диагностический станций образовались очереди. Это третья волна с начала года.

Третья волна очередей на техосмотр

Первые две волны

Первая волна ажиотажа у диагностических станций поднялась сразу после Нового года, и вызвана она была изменениями в законодательстве. Госпошлину отменили, заменив ее обязательным налогом, но самое главное — эти выплаты отвязали от техосмотра. Те, кто принципиально не хотел платить и поэтому не получал разрешение на допуск к движению, наконец вздохнули спокойно. И поехали проходить техосмотр: ГАИ с дорог никуда не делась, было очевидно, что после таких изменений контроль станет строже, а позиция в отношении тех, кто не прошел, принципиальнее.

Довольно быстро, впрочем, ажиотаж стал спадать. Все-таки зима, многие водители решили подождать потепления, чтобы привести машину в порядок, а заодно понаблюдать, как будут развиваться события.

Эффект взорвавшейся бомбы возник после слуха о том, что с 1 марта за непройденный техосмотр станут штрафовать с помощью камер, работающих в автоматическом режиме. Водители напряглись: неужели наравне с «письмами счастья» за скорость станут приходить такие же — за техосмотр? У диагностических станций выросли очереди, которые не исчезли и после того, как Госавтоинспекция этот слух опровергла, выступив с заявлением о том, что никакого автоматического контроля с 1 марта не будет. «С технической точки зрения в ближайшей перспективе это невозможно, более того, на сегодняшний день Госавтоинспекцией вопрос оперативной реализации таких возможностей не ставится», — отметили в ГАИ.

Водители в это поверили не сразу, ажиотаж не спадал еще какое-то время. Некоторые водители признавали, что боятся получить штраф, другие заверяли, что терпеливо стоят в очередях для личного спокойствии да и «ради порядка».

Третья волна

Несмотря на это заявление ГАИ, очень скоро, а именно 22 марта, МВД выступило с официальным заявлением : «Помимо фотофиксации превышения скорости и правил остановки/стоянки, организовано привлечение к ответственности за управление без техосмотра. Камеры фиксируют факт участия транспортного средства в дорожном движении, распознают регистрационный знак и сверяют его с базой данных АИС „Белтехосмотр“ на наличие разрешения на допуск к участию в дорожном движении. При отсутствии разрешения в отношении собственника выносится соответствующее постановление».

22 марта особых очередей на станциях техосмотра не было, не возникло их и на следующий день. Зато сегодня, в пятницу, 26 марта, очереди появились, да какие!

«На пунктах ТО снова ад! — рассказал в чат-бот Onliner наш читатель. — Приезжал сегодня в 8:30 примерно на станцию техосмотра №214: очередь — машин 40—50, стоят плотнячком. Причем мне надо было перепройти повторно, что, по идее, без очереди. Но мастера сказали проходить по очереди. 22 марта в это же время было максимум пять машин».

Законодательство

Напомним, что обязанность проведения государственного технического осмотра транспортных средств, самоходных машин, подлежащих государственной регистрации и государственному учету, закреплена статьей 33 Закона Республики Беларусь «О дорожном движении».

А в соответствии с п. 10.3 Правил дорожного движения водителю запрещается участвовать в дорожном движении на транспортном средстве, конструкция и техническое состояние которого не отвечают требованиям технических нормативных правовых актов, не прошедшем государственный технический осмотр и процедуру выдачи разрешения на его допуск к участию в дорожном движении.

Кого будут наказывать за непройденный техосмотр?

Как и в случае с «письмами счастья» за превышения скорости и нарушение правил остановки/стоянки транспортных средств, постановление за непройденный техосмотр будет выноситься в отношении собственника транспортного средства.

Для того, чтобы это стало возможным, должен был вступить в силу новый Кодекс об административных правонарушениях, который теперь предусматривает возможность привлечения собственников транспортных средств к ответственности за все нарушения против безопасности движения и эксплуатации транспорта на основании их фиксации специальными техническими средствами, работающими в автоматическом режиме (ч. 1 ст. 4.8 КоАП).

При этом ч. 3 ст. 4.8 КоАП определено, что собственник (владелец) транспортного средства не подлежит административной ответственности, если при ведении административного процесса будет установлено, что в момент фиксации административного правонарушения соответствующее транспортное средство находилось во владении или в пользовании другого лица либо к данному моменту выбыло из его обладания в результате противоправных действий других лиц.

А всех ли будут привлекать?

Наш источник утверждает, что за техосмотр в автоматическом режиме будут «ловить» не всех подряд, а лишь привлекать в конкретных случаях. По крайней мере пока.

Предполагается такой механизм: к примеру, автомобиль попался за превышение скорости. Госномер определен, собственник транспортного средства установлен. Тогда и проверят, пройден ли техосмотр.

В официальном сообщении МВД на этот счет ничего не сказано.

Между тем мы просили наших читателей сообщить о полученном «письме счастья» за непройденный техосмотр. Пока не написали, что выглядит странным с учетом предполагаемого числа автомобилей, которые все еще разрешение на допуск к участию в дорожном движении не получили.

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