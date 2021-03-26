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Ищем кота в Каталоге и выигрываем классные призы

26.03.2021 10:01 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Друзья! Сегодня пятница, и мы решили провести веселый конкурс! Сегодня в 13:00 мы спрячем «пасхалку» в одном из товаров нашего Каталога. На ней будет изображен кот из этой статьи. Фото будет не заглавное, а второе или третье, прямо внутри галереи товара. Раз в 15 минут будем давать подсказку в канале Каталога Onliner в Telegram. Скидывать ответы нужно прямо там, в канале, в обсуждении (кнопка «Прокомментировать» под постом с подсказкой). Выиграет тот, кто первым сбросит ссылку на этот товар.

Партнер конкурса — часовая мануфактура «Хвилина». Победитель получит приз от компании: наручные часы Hvilina стоимостью 252 рубля. Часы выполнены в стиле унисекс-минимализм. Соты на циферблате отличаются друг от друга как внешним видом, так и технологией нанесения, вместе составляя целостную картину и органично дополняя друг друга. Простая, лаконичная и актуальная форма корпуса, дополненная силиконовым быстросъемным ремешком, делает часы универсальными практически для любого гардероба независимо от возраста.

Ищем кота в Каталоге и выигрываем классные призы
Наручные часы HVILINA H07.309.19.050
3 отзыва
мужские/женские, механизм кварцевый, корпус: нержавеющая сталь, 34 мм, минеральное стекло, 50 м, браслет силиконовый
252 р.
1 предложение
Наручные часы HVILINA H07.309.19.080
3 отзыва
мужские/женские, механизм кварцевый, корпус: нержавеющая сталь, 34 мм, минеральное стекло, 50 м, браслет силиконовый
252 р.
1 предложение
Наручные часы HVILINA H07.309.19.330
3 отзыва
мужские/женские, механизм кварцевый, корпус: нержавеющая сталь, 34 мм, минеральное стекло, 50 м, браслет силиконовый
252 р.
1 предложение

Главное условие — быть подписчиком канала Каталога Onliner в Telegram. Там вы найдете не только подсказки, но и много всего интересного. Все вопросы, обсуждения, общение и т. д. — в специальном чате-флудилке. Полные юридически корректные правила розыгрыша есть по ссылке.

Нескучного вам обеда!

Ищем кота в Каталоге и выигрываем классные призы

 
 
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Друзья! Сегодня пятница, и мы решили провести веселый конкурс! Сегодня в 13:00 мы спрячем «пасхалку» в одном из товаров нашего Каталога. На ней будет изображен кот...
 
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