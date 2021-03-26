Разработчики Halo Infinite разбили пианино для записи звуков к игре (видео)

Источник материала: Onliner

Компания 343 Industries выпустила ролик, в котором показала процесс записи звуков к игре. Для этого разработчикам пришлось разбить пианино — скрежет и грохот будут использованы в шутере Halo Infinite.

Перед тем как приступить к крушению инструмента, звуковики поместили на пианино сабвуфер, чтобы он выступал в роли резонатора. Также в процессе уничтожения пианино команда использовала лед — его оставляли на металлических деталях для формирования жуткого скрежета.

Разработчики игр и раньше разбивали музыкальные инструменты для записи игровых звуков. К примеру, такой метод использовали создатели Death Stranding.

Выход Halo Infinite ожидается этой осенью.