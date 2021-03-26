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Разработчики Halo Infinite разбили пианино для записи звуков к игре (видео)

26.03.2021 10:01 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Компания 343 Industries выпустила ролик, в котором показала процесс записи звуков к игре. Для этого разработчикам пришлось разбить пианино — скрежет и грохот будут использованы в шутере Halo Infinite.

Перед тем как приступить к крушению инструмента, звуковики поместили на пианино сабвуфер, чтобы он выступал в роли резонатора. Также в процессе уничтожения пианино команда использовала лед — его оставляли на металлических деталях для формирования жуткого скрежета.

Разработчики игр и раньше разбивали музыкальные инструменты для записи игровых звуков. К примеру, такой метод использовали создатели Death Stranding.

Выход Halo Infinite ожидается этой осенью.

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Компания 343 Industries выпустила ролик, в котором показала процесс записи звуков к игре. Для этого разработчикам пришлось разбить пианино — скрежет и грохот будут...
 
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