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СМИ: Стоимость морских перевозок выросла из-за ЧП в Суэцком канале

26.03.2021 10:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Стоимость морских грузоперевозок выросла в несколько раз в связи с блокировкой Суэцкого канала севшим на мель контейнеровозом Ever Green.




Соответствующую информацию приводит агентство Bloomberg.

Отмечается, что к настоящему моменту задерживается доставка грузов и нефтепродуктов на сумму свыше 10 млрд долларов.

Как пишет агентство, ЧП в Суэцком канале спровоцировало рост стоимости морских грузоперевозок.

Напомним, 23 марта десятки судов оказались заблокированы в районе Суэцкого канала после того, как один из крупнейших в мире контейнеровозов Ever Green сел на мель, перекрыв фарватер.
 
 
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Стоимость морских грузоперевозок выросла в несколько раз в связи с блокировкой Суэцкого канала севшим на мель контейнеровозом Ever Green.
 
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