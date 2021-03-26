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«Гродно Азот» закончил 2020 год с чистым убытком в 85 млн рублей

26.03.2021 10:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

«Гродно Азот» закончил 2020 год с чистым убытком в 85 млн рублей. Об этом заявил гендиректор предприятия Игорь Ляшенко на годовом собрании акционеров, пишет reform.by.




Как отмечает пресс-служба «Гродно Азота», на финансовые результаты повлияла ситуация на рынке, сложившаяся в условиях пандемии, а также курсовые разницы от переоценки валютных обязательств и «заморозка» цен на азотные удобрения для сельскохозяйственных организаций страны.

При этом экспорт предприятия сократился на 18% в сравнении с 2019 годом. В стоимостном выражении он составил 308 млн долларов. Снижение показателя экспорта связано как со снижением объемов, так и цен .Сильнее всего просели цены на полиамид и капролактам.

Объем производства промышленной продукции по товарам-представителям в приведенных ценах 2018 года снизился на 19,8%. Бизнес-планом прогнозировалось уменьшение на 24,8%.

Выпуск товара в действующих ценах превысил доведённую бизнес-планом цифру примерно на 100 млн. рублей, выручка от реализации продукции выросла на 160 млн.

Гендиректор предприятия также отметил улучшение ситуации на мировых рынках. «Гродно Азот» рассчитывает завершить 2021 год с более высокими показателями.
 
Теги: Гродно
 
 
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«Гродно Азот» закончил 2020 год с чистым убытком в 85 млн рублей. Об этом заявил гендиректор предприятия Игорь Ляшенко на годовом собрании акционеров, пишет reform.by.
 
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