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Олег Леонтьев возглавит "Нефтехимик"
Источник материала: Партизан
Белорусский специалист Олег Леонтьев сменит Вячеслава Буцаева на посту главного тренера "Нефтехимика".
Об этом
В этом сезоне Олег Леонтьев возглавлял хоккейный клуб "Горняк" в Высшей Хоккейной Лиге. Ранее Леонтьев работал в КХЛ на должности старшего тренера "Автомобилиста", а также являлся исполняющим обязанности главного тренера "Адмирала".
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Белорусский специалист Олег Леонтьев сменит Вячеслава Буцаева на посту главного тренера "Нефтехимика".
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