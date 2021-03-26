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В Китае набирает силу бойкот продам Nike и H&M

26.03.2021 10:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Китае стартовала акция по бойкоту западных брендов «Я поддерживаю синьцзянский хлопок».

Акция направлена против продаж Nike и H&M. Ряд крупных китайских онлайн-ретейлеров (Taobao, Pinduoduo, JD. com, Tmall) прекратили реализацию продукции этих марок.

Китайское госТВ организовало критику брендов Nike и H&M.

Журналисты вспоминают, что в немилость западные бренды попали после того, как «выразили глубокую обеспокоенность» по тому поводу, что в Синьцзяне используется принудительный труд, и заверили, что хлопок из этого региона не закупают.

Власти Китая расценили это как «вмешательство во внутренние дела».
 
 
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В Китае стартовала акция по бойкоту западных брендов «Я поддерживаю синьцзянский хлопок».
 
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