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На Могилевском шоссе фура протаранила и опрокинула попутный Mercedes
Источник материала: Tut.by
Водитель легковушки получил травмы в аварии, которая произошла днем 25 марта на могилевской трассе. Об этом
По предварительной информации, водитель фуры DAF ехал со стороны поселка Сосны в направлении улицы Селицкого. Из-за несоблюдения безопасной дистанции он врезался в Mercedes, который двигался впереди с включенной аварийной световой сигнализацией. От удара легковушка вылетела за пределы дороги и перевернулась.
В аварии пострадал водитель Mercedes. С травмами различной степени тяжести его доставили в больницу.
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В аварии пострадал водитель Mercedes. С травмами различной степени тяжести его доставили в больницу.
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