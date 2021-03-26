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На Могилевском шоссе фура протаранила и опрокинула попутный Mercedes

26.03.2021 10:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Водитель легковушки получил травмы в аварии, которая произошла днем 25 марта на могилевской трассе. Об этом сообщили в ГАИ Минска.


По предварительной информации, водитель фуры DAF ехал со стороны поселка Сосны в направлении улицы Селицкого. Из-за несоблюдения безопасной дистанции он врезался в Mercedes, который двигался впереди с включенной аварийной световой сигнализацией. От удара легковушка вылетела за пределы дороги и перевернулась.


В аварии пострадал водитель Mercedes. С травмами различной степени тяжести его доставили в больницу.

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Теги: Минск
 
 
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В аварии пострадал водитель Mercedes. С травмами различной степени тяжести его доставили в больницу.
 
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