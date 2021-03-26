Как выйти из договора без судов и штрафов — вот что нужно знать об одностороннем отказе

Источник материала: ProBusiness

При заключении договоров все обращают внимание на сумму договора, порядок расчетов и ответственность. Условия расторжения договора находятся обычно в конце документа, и их зачастую читают менее внимательно. А ведь именно этот раздел может стать «подушкой безопасности», позволив избежать ряда проблем и финансовых последствий. Если вы можете отказаться от договора без согласия второй стороны и суда — многие другие условия становятся уже не важны.

Как предусмотреть такую возможность при заключении договора и как правильно ей воспользоваться — рассказали сотрудники Адвокатского бюро «Хмылко, Ярмош и партнеры» юрист Павел Бондюк и адвокат Владислав Галуза.

Павел Бондюк

Юрист бюро «Хмылко, Ярмош и партнеры» Владислав Галуза

Адвокат бюро «Хмылко, Ярмош и партнеры»

Основные способы прекращения действия договора

С точки зрения закона «прекращение действия договора» наступает при его расторжении.

А расторгнуть договор можно тремя способами:

1. Мирная договоренность с противоположной стороной. Самый простой и надежный способ, итогом которого становится соглашение о расторжении договора.

2. Расторжение в судебном порядке. Если по каким-то причинам сторонам не удалось договориться.

Важно! На практике процесс судебного расторжения зачастую вызывает трудности, поскольку истцу необходимо убедить суд в наличии оснований для прекращения договорных отношений. Как правило, такими основаниями являются серьезные нарушения второй стороны.

3. Односторонний отказ от исполнения. Один из самых простых способов. Но воспользоваться им можно лишь в двух случаях:

Если условие об одностороннем отказе предусмотрено договором

Если односторонний отказ допускается в силу закона.

В иных случаях расторжение договора возможно лишь по соглашению сторон либо через суд. На практике же помешать расторжению договора в одностороннем порядке может… используемая в документе терминология.



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«Одностороннее расторжение договора» и «односторонний отказ от исполнения договора» — давайте разберемся, в чем разница.

В договорах могут встречаться разные формулировки (их можно отнести к категориям правовых уловок):

«Одностороннее расторжение договора»

«Расторжение договора в одностороннем порядке»

«Досрочное немотивированное расторжение договора в одностороннем порядке» и т.п.

Но для суда является верной лишь одна формулировка: «односторонний отказ от исполнения договора». Именно она позволит избежать в будущем споров относительно воли сторон.

Преимущества одностороннего отказа от исполнения договора

1. Возможность стороны «выйти из договора» без объяснения причин (при наличии такого условия в тексте). Но бывают случаи, когда стороны также согласовывают дополнительные основания для одностороннего отказа, связанные с нарушением договора одной из сторон. В этом случае важно собрать доказательства, подтверждающие такие нарушения, и четко на них указать. В ином случае отказ от договора может быть признан судом недействительным, и договор продолжит свое действие со всеми вытекающими последствиями.

Кейс № 1

Верховный Суд Республики Беларусь рассмотрел дело о признании недействительным одностороннего отказа от договора аренды торгового центра. В договоре аренды стороны предусмотрели право арендодателя отказаться от исполнения договора в случае, если арендатор использует прилегающий к торговому центру земельный участок не по назначению. Отказываясь от договора аренды, арендодатель указал, что на земельном участке арендатором в нарушение договора возведен павильон.

Арендатор обратился в суд с требованием о признании такого одностороннего отказа от договора незаконным. Суд признал, что возведением павильона на земельном участке арендатор не нарушил условия договора, а значит, отказ арендодателя от договора является неправомерным.

Данный кейс демонстрирует, что мнение одной стороны о наличии нарушения договора может быть поставлено под сомнение, а односторонний отказ от договора признан недействительным.

2. Отсутствует необходимость подписывать какие-либо соглашения или обращаться в суд: достаточно письменно известить контрагента о своем отказе. Но здесь нужно быть очень внимательным, и вот почему. Суды исходят из следующего: если отсутствует какое-либо подтверждение получения контрагентом письменного извещения об отказе от договора, то договор будет являться действующим.



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На практике встречаются случаи, когда сторона уклоняется от получения письменных извещений от контрагента. Выходом в этой ситуации может стать включение в договор следующей формулировки: «Уведомление об отказе от исполнения договора считается полученным по истечении 5 дней с момента его направления по юридическому адресу». Это позволит в дальнейшем избежать спорных ситуаций: договор будет считаться расторгнутым независимо от того, получила другая сторона уведомление или нет.

3. Возможность быстро и с минимальными затратами прекратить договорные отношения и рассмотреть альтернативные варианты сотрудничества с иными контрагентами.

Как избежать эффекта неопределенности?

Часто для поддержания баланса интересов сторон контрагент включает в договор «зеркальные» условия об одностороннем порядке отказа. Это, по сути, создает эффект неопределенности в отношениях. Ведь каждая из сторон может в любое время расторгнуть договор и создать для контрагента негативные экономические последствия.

Для минимизации финансовых потерь стороны применяют такой инструмент, как «компенсационный платеж» за односторонний отказ.

Хочешь отказаться от договора — заплати второй стороне оговоренную сумму. По своей сути «компенсационный платеж» — это своеобразный сдерживающий механизм для одной стороны договора и способ возмещения экономических потерь для другой.

Что можно компенсировать таким платежом? Например:

Время и ресурсы на поиск нового контрагента

Средства, израсходованные на различные приготовления, связанные с исполнением договора (покупка дополнительного оборудования либо его аренда, привлечение кредита, привлечение дополнительного персонала и т.п.)

Затраты на покрытие неблагоприятных последствий в связи с расторжением договора.

Порой встречаются договорные условия, в которых стороны предусматривают вместо «компенсационного платежа» неустойку (штраф) за односторонний отказ. И, как показывает практика, такие условия противоречат закону.

Кейс № 2

Верховный Суд Республики Беларусь рассмотрел спор о взыскании арендодателем с арендатора неустойки (штрафа) в размере трехмесячной общей суммы арендной платы. Последняя составила 42 202,54 бел. руб. (около $ 16 900) за расторжение договора путем одностороннего отказа арендатора от аренды.

Арендодатель указывал, что данная сумма является компенсационным платежом, который позволит ему минимизировать финансовые потери (убытки) от прекращения арендных отношений. Суд постановил в иске отказать, а условие договора признать ничтожным (статья 169 Гражданского кодекса Республики Беларусь), поскольку установление неустойки за односторонний отказ от исполнения договора противоречит нормам статьи 311 Гражданского кодекса.



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Этот кейс показывает, что стороны не могут установить какие-либо штрафы за расторжение договора, но если в договоре правильно использовать все формулировки, например, вместо слова «штраф» указать «компенсационный платеж», то условие с выплатой денежной суммы за расторжение договора может полноценно сработать.

Главные выводы — коротко

Итак, наиболее оптимальный способ с точки зрения простоты реализации, затрат и рисков — односторонний отказ от исполнения договора. При формулировании условий об одностороннем отказе акцентируйте внимание на следующих моментах:

Формулировка должна звучать как «односторонний отказ от исполнения договора»

Основания для возникновения такого права должны быть прописаны четко и недвусмысленно

При необходимости — предусмотрите «период предупреждения», минимизируйте риски, связанные с неполучением второй стороной уведомления

При формулировании условия о немотивированном (беспричинном) отказе от исполнения договора — предусматривайте именно «компенсационный платеж» за такой отказ либо иные механизмы, которые позволят вам компенсировать негативные экономические последствия.

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