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Как выйти из договора без судов и штрафов — вот что нужно знать об одностороннем отказе

26.03.2021 10:33 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Как выйти из договора без судов и штрафов — вот что нужно знать об одностороннем отказе
Фото: unsplash.com

При заключении договоров все обращают внимание на сумму договора, порядок расчетов и ответственность. Условия расторжения договора находятся обычно в конце документа, и их зачастую читают менее внимательно. А ведь именно этот раздел может стать «подушкой безопасности», позволив избежать ряда проблем и финансовых последствий. Если вы можете отказаться от договора без согласия второй стороны и суда — многие другие условия становятся уже не важны.

Как предусмотреть такую возможность при заключении договора и как правильно ей воспользоваться — рассказали сотрудники Адвокатского бюро «Хмылко, Ярмош и партнеры» юрист Павел Бондюк и адвокат Владислав Галуза.

Как выйти из договора без судов и штрафов — вот что нужно знать об одностороннем отказе
Павел Бондюк
Юрист бюро «Хмылко, Ярмош и партнеры»
Как выйти из договора без судов и штрафов — вот что нужно знать об одностороннем отказе
Владислав Галуза
Адвокат бюро «Хмылко, Ярмош и партнеры»
   

Основные способы прекращения действия договора

С точки зрения закона «прекращение действия договора» наступает при его расторжении.

А расторгнуть договор можно тремя способами:

1. Мирная договоренность с противоположной стороной. Самый простой и надежный способ, итогом которого становится соглашение о расторжении договора.

2. Расторжение в судебном порядке. Если по каким-то причинам сторонам не удалось договориться.

Важно! На практике процесс судебного расторжения зачастую вызывает трудности, поскольку истцу необходимо убедить суд в наличии оснований для прекращения договорных отношений. Как правило, такими основаниями являются серьезные нарушения второй стороны.

3. Односторонний отказ от исполнения. Один из самых простых способов. Но воспользоваться им можно лишь в двух случаях:

  • Если условие об одностороннем отказе предусмотрено договором
  • Если односторонний отказ допускается в силу закона.

В иных случаях расторжение договора возможно лишь по соглашению сторон либо через суд.На практике же помешать расторжению договора в одностороннем порядке может… используемая в документе терминология.

Как выйти из договора без судов и штрафов — вот что нужно знать об одностороннем отказе
Фото: unsplash.com

«Одностороннее расторжение договора» и «односторонний отказ от исполнения договора» — давайте разберемся, в чем разница. 

В договорах могут встречаться разные формулировки (их можно отнести к категориям правовых уловок): 

  • «Одностороннее расторжение договора»
  • «Расторжение договора в одностороннем порядке»
  • «Досрочное немотивированное расторжение договора в одностороннем порядке» и т.п. 

Но для суда является верной лишь одна формулировка: «односторонний отказ от исполнения договора». Именно она позволит избежать в будущем споров относительно воли сторон.

Преимущества одностороннего отказа от исполнения договора

1. Возможность стороны «выйти из договора» без объяснения причин (при наличии такого условия в тексте). Но бывают случаи, когда стороны также согласовывают дополнительные основания для одностороннего отказа, связанные с нарушением договора одной из сторон. В этом случае важно собрать доказательства, подтверждающие такие нарушения, и четко на них указать. В ином случае отказ от договора может быть признан судом недействительным, и договор продолжит свое действие со всеми вытекающими последствиями. 

Кейс № 1

Верховный Суд Республики Беларусь рассмотрел дело о признании недействительным одностороннего отказа от договора аренды торгового центра. В договоре аренды стороны предусмотрели право арендодателя отказаться от исполнения договора в случае, если арендатор использует прилегающий к торговому центру земельный участок не по назначению. Отказываясь от договора аренды, арендодатель указал, что на земельном участке арендатором в нарушение договора возведен павильон.

Арендатор обратился в суд с требованием о признании такого одностороннего отказа от договора незаконным. Суд признал, что возведением павильона на земельном участке арендатор не нарушил условия договора, а значит, отказ арендодателя от договора является неправомерным.

Данный кейс демонстрирует, что мнение одной стороны о наличии нарушения договора может быть поставлено под сомнение, а односторонний отказ от договора признан недействительным. 

2. Отсутствует необходимость подписывать какие-либо соглашения или обращаться в суд: достаточно письменно известить контрагента о своем отказе. Но здесь нужно быть очень внимательным, и вот почему. Суды исходят из следующего: если отсутствует какое-либо подтверждение получения контрагентом письменного извещения об отказе от договора, то договор будет являться действующим.

Как выйти из договора без судов и штрафов — вот что нужно знать об одностороннем отказе
Фото: uk.p-advice.com

На практике встречаются случаи, когда сторона уклоняется от получения письменных извещений от контрагента. Выходом в этой ситуации может стать включение в договор следующей формулировки: «Уведомление об отказе от исполнения договора считается полученным по истечении 5 дней с момента его направления по юридическому адресу». Это позволит в дальнейшем избежать спорных ситуаций: договор будет считаться расторгнутым независимо от того, получила другая сторона уведомление или нет.

3. Возможность быстро и с минимальными затратами прекратить договорные отношения и рассмотреть альтернативные варианты сотрудничества с иными контрагентами.

Как избежать эффекта неопределенности?

Часто для поддержания баланса интересов сторон контрагент включает в договор «зеркальные» условия об одностороннем порядке отказа. Это, по сути, создает эффект неопределенности в отношениях. Ведь каждая из сторон может в любое время расторгнуть договор и создать для контрагента негативные экономические последствия.

Для минимизации финансовых потерь стороны применяют такой инструмент, как «компенсационный платеж» за односторонний отказ.

Хочешь отказаться от договора  заплати второй стороне оговоренную сумму. По своей сути «компенсационный платеж» — это своеобразный сдерживающий механизм для одной стороны договора и способ возмещения экономических потерь для другой.

Что можно компенсировать таким платежом? Например:

  • Время и ресурсы на поиск нового контрагента
  • Средства, израсходованные на различные приготовления, связанные с исполнением договора (покупка дополнительного оборудования либо его аренда, привлечение кредита, привлечение дополнительного персонала и т.п.)
  • Затраты на покрытие неблагоприятных последствий в связи с расторжением договора.

Порой встречаются договорные условия, в которых стороны предусматривают вместо «компенсационного платежа» неустойку (штраф) за односторонний отказ. И, как показывает практика, такие условия противоречат закону.

Кейс № 2

Верховный Суд Республики Беларусь рассмотрел спор о взыскании арендодателем с арендатора неустойки (штрафа) в размере трехмесячной общей суммы арендной платы. Последняя составила 42 202,54 бел. руб. (около $ 16 900) за расторжение договора путем одностороннего отказа арендатора от аренды.

Арендодатель указывал, что данная сумма является компенсационным платежом, который позволит ему минимизировать финансовые потери (убытки) от прекращения арендных отношений. Суд постановил в иске отказать, а условие договора признать ничтожным (статья 169 Гражданского кодекса Республики Беларусь), поскольку установление неустойки за односторонний отказ от исполнения договора противоречит нормам статьи 311 Гражданского кодекса.

Как выйти из договора без судов и штрафов — вот что нужно знать об одностороннем отказе
Фото: www.lokalplus.nrw

Этот кейс показывает, что стороны не могут установить какие-либо штрафы за расторжение договора, но если в договоре правильно использовать все формулировки, например, вместо слова «штраф» указать «компенсационный платеж», то условие с выплатой денежной суммы за расторжение договора может полноценно сработать.

Главные выводы — коротко

Итак, наиболее оптимальный способ с точки зрения простоты реализации, затрат и рисков — односторонний отказ от исполнения договора. При формулировании условий об одностороннем отказе акцентируйте внимание на следующих моментах: 

  • Формулировка должна звучать как «односторонний отказ от исполнения договора» 
  • Основания для возникновения такого права должны быть прописаны четко и недвусмысленно
  • При необходимости — предусмотрите «период предупреждения», минимизируйте риски, связанные с неполучением второй стороной уведомления
  • При формулировании условия о немотивированном (беспричинном) отказе от исполнения договора — предусматривайте именно «компенсационный платеж» за такой отказ либо иные механизмы, которые позволят вам компенсировать негативные экономические последствия.

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При заключении договоров все обращают внимание на сумму договора, порядок расчетов и ответственность. Условия расторжения договора находятся обычно в конце...
 
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