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Левчук: когда государство травит публично, жертвы в глазах общества становятся героями

26.03.2021 10:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Известная белорусская оперная певица Маргарита Левчук, активная сторонница демократических перемен, иронично прокомментировала новую «агитку» от белорусского государственного ТВ.

Левчук: когда государство травит публично, жертвы в глазах общества становятся героями

Как рассказала DW оперная дива, символическое вручение ей «ордена Иуды» от пропагандиста с СТВ Григория Азарёнка она расценивает положительно, так как «очень почетно получить этот орден». «Всё жду, что мне его передадут, пригласят в Беларусь, хотелось бы носить его с гордо поднятой головой тут, у сердца», — смеется Левчук.

По ее словам, «когда наше государство начинает травить публично», то это делает жертв травли в глазах общества героями, потому что «люди сразу понимают: значит, наш человек, если травит государство».

Она также отметила, что «приятно, что я своей, если можно так сказать, политической сатирой так задела их за живое, что они мне уделили шесть минут эфирного времени, и психолога из Чехии взяли, и сравнили меня с Хворостовским. Спасибо большое, столько чести», — иронизирует Левчук.

Оценивая сюжет в целом, она считает, что он сделан примитивно: «Обзываться, называть меня проституткой, тлёй или еще кем-то — это очень низкий уровень, не хочется об этом говорить много».

 

 

 

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Известная белорусская оперная певица Маргарита Левчук, активная сторонница демократических перемен, иронично прокомментировала новую «агитку» от белорусского...
 
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