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Суэцкий канал по-прежнему заблокирован. Работы по снятию с мели контейнеровоза Ever Given могут растянуться на недели
Источник материала: Onliner
Операция по разблокировке Суэцкого канала грозит превратиться в эпопею. Вчера начались работы по углублению дна вокруг севшего на мель контейнеровоза, полностью перекрывшего движение по одному из важнейших торговых путей планеты. Специалисты, ранее утверждавшие, что движение возобновится в течение нескольких дней, теперь говорят, что сроки могут увеличиться до недель. Тем временем происшествие уже начало оказывать непосредственное влияние на мировую экономику.
Как
Кроме этого, параллельно ведутся и другие работы, общее руководство над которыми осуществляют эксперты нидерландских компаний Boskalis и SMIT. Берег канала, в который врезался Ever Given, раскапывают сразу четыре экскаватора, а девять буксиров пытаются (без особого успеха) сдвинуть гигантский контейнеровоз водоизмещением 200 тыс. тонн.
Глава Boskalis Петер Бердовски сравнил перегородивший Суэцкий канал корабль с выброшенным на берег китом. Он опасается, что принятые меры окажутся безрезультатными и тогда придется организовывать разгрузку судна, способного перевозить до 20 тыс. морских контейнеров. Это приведет к тому, что сроки разблокировки канала могут растянуться до нескольких недель. Тем временем в очереди на проходку канала уже скопилось до 200 кораблей, чьи фрахтователи несут убытки. Среди них и несколько танкеров, что уже привело к росту цен на нефть марки Brent на 6%. В случае если операция по освобождению Ever Given затянется, многим кораблям придется менять маршрут и огибать весь африканский континент. Это дополнительные 5 тыс. морских миль и 14 дней хода с соответствующим ростом сроков доставки, транспортных расходов и прочих сопутствующих факторов. В данном случае неминуем и рост цен на доставляемые товары, которым фрахтователи будут компенсировать свои убытки.
Ever Given
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