Суэцкий канал по-прежнему заблокирован. Работы по снятию с мели контейнеровоза Ever Given могут растянуться на недели

Источник материала: Onliner

Операция по разблокировке Суэцкого канала грозит превратиться в эпопею. Вчера начались работы по углублению дна вокруг севшего на мель контейнеровоза, полностью перекрывшего движение по одному из важнейших торговых путей планеты. Специалисты, ранее утверждавшие, что движение возобновится в течение нескольких дней, теперь говорят, что сроки могут увеличиться до недель. Тем временем происшествие уже начало оказывать непосредственное влияние на мировую экономику.

Как сообщает администрация Суэцкого канала, 25 марта сразу два земснаряда (специальные корабли, предназначенные для выкачивания грунта) начали работу по углублению дна вокруг севшего на мель контейнеровоза Ever Given, принадлежащего тайваньской компании Evergreen. По оценкам специалистов, осадка судна должна достичь по меньшей мере 12 метров, чтобы у корабля был шанс освободиться. Для этого, скорее всего, потребуется удалить до 20 тысяч кубометров песка и других донных наслоений.

Кроме этого, параллельно ведутся и другие работы, общее руководство над которыми осуществляют эксперты нидерландских компаний Boskalis и SMIT. Берег канала, в который врезался Ever Given, раскапывают сразу четыре экскаватора, а девять буксиров пытаются (без особого успеха) сдвинуть гигантский контейнеровоз водоизмещением 200 тыс. тонн.

















Глава Boskalis Петер Бердовски сравнил перегородивший Суэцкий канал корабль с выброшенным на берег китом. Он опасается, что принятые меры окажутся безрезультатными и тогда придется организовывать разгрузку судна, способного перевозить до 20 тыс. морских контейнеров. Это приведет к тому, что сроки разблокировки канала могут растянуться до нескольких недель. Тем временем в очереди на проходку канала уже скопилось до 200 кораблей, чьи фрахтователи несут убытки. Среди них и несколько танкеров, что уже привело к росту цен на нефть марки Brent на 6%. В случае если операция по освобождению Ever Given затянется, многим кораблям придется менять маршрут и огибать весь африканский континент. Это дополнительные 5 тыс. морских миль и 14 дней хода с соответствующим ростом сроков доставки, транспортных расходов и прочих сопутствующих факторов. В данном случае неминуем и рост цен на доставляемые товары, которым фрахтователи будут компенсировать свои убытки.

Ever Given сел на мель 23 марта. По утверждению владельцев корабля, причиной ЧП стал сильный ветер, однако многие специалисты высказывают сомнение в справедливости этой версии. По их мнению, к случившемуся могло привести нарушение электроснабжения корабельных систем и потеря вследствие этого управления судном.











